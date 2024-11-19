Эксперт рассказал о перспективах российского авторынка

Российский автомобильный рынок и автомобильная промышленность сегодня существуют в условиях санкций, затрудняющих не только доставку автозапчастей и компонентов, но и препятствующих возвращению многих автомобильных марок. Одновременно с этим высокие ставки по кредитам тормозят продажи. Однако, несмотря на это, говорить о бедственном положении этой отрасли пока еще рано.

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Так, за период с января по октябрь 2024 года, по данным информационно-аналитического агентства "Автостат", в России было продано 1,32 миллиона новых легковых автомобилей, на 59,8 процента больше, чем в январе-октябре прошлого года. При этом, если рассматривать динамику за этот период, то у девяти моделей из первой десятки она положительная.

Что касается структуры авторынка, то на фоне ухода западных брендов, на нем сегодня очень заметно преобладание машин китайских производителей. По оценкам аналитиков, "китайцы" сегодня занимают долю около 61 процента. А отечественной продукции примерно 31 процент. Что же касается импорта в нашу страну машин с пробегом, то их поставки за 10 месяцев сократились до 332,7 тысячи экземпляров.

Растет все

С точки зрения перспектив российского авторынка в ближайшее время на это будут влиять сразу несколько факторов.

Во-первых, ключевая ставка Центрального банка. Регулятор 25 октября 2024 года принял решение повысить этот показатель сразу на 200 базовых пунктов, до отметки 21 процент годовых. Более того, в озвученном резюме к этому решению было сказано, что "сохранение ключевой ставки на следующем заседании (оно должно состояться 20 декабря. - Прим. ред.) возможно только в случае существенного замедления устойчивой инфляции и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели. Пока предпосылок этого мало".

Достаточно высокая инфляция предопределяет и рост средней стоимости автомобиля. Как подсчитали специалисты сервиса "Авто.ру Оценка", в октябре средний чек на машину без пробега составил 3,67 миллиона рублей, что на 3 процента больше (плюс 110 тысяч рублей), чем в сентябре.

Что же касается машин с пробегом, то цена на них снижается уже восьмой месяц подряд. Так, в октябре 2024 года она составила почти 1,46 миллиона рублей. По сравнению с сентябрем снижение на 18 тысяч рублей - на 1,2 процента. Что же касается сравнения с октябрем 2023 года, то тут динамика еще больше - 145 тысяч рублей, или 9,1 процента. Такая динамика объясняется тем фактом, что в этом сегменте рынка стал наблюдаться перекос в сторону массовых и недорогих брендов.

Все это приводит к тому, что растет доля автомобилей, приобретаемых в кредит. По итогам января-августа с использованием заемных средств россияне приобрели более 51 процента всех новых автомобилей. И все на рынке говорит о том, что эта цифра к концу декабря станет еще больше. Прогноз банка ВТБ, например, говорит о том, что показатель может приблизиться к 70 процентам, вырастет и срок, на который берется заем. Пока, по итогам первого квартала 2024 года, почти каждый второй кредит на покупку машины оформляется на максимальный срок - семь лет. Автокредиты при этом не всегда становятся спасением, особенно в условиях высокой ключевой ставки. При ее существующем уровне по итогам октября выдача займов на покупку машины уже сократилась на 32 процента к прошлому месяцу. Впрочем, пока еще суммарно за 10 месяцев 2024 года автокредиты "в плюсе" - на 86 процентов в штуках и на 77 процентов - в деньгах.

Возникает и другая проблема. Данные Объединенного кредитного бюро говорят о том, что количество заемщиков, у которых есть просрочка сроком до 90 дней по автокредитам, по итогам сентября достигло 31,4 тысячи. И этот показатель стал максимальным с ноября 2022 года.

Продажи китайских авто в России в этом году вырастут вдвое - с 0,55 до 1,17 миллиона единиц год к году

Есть вопрос и к тому, насколько серьезно повлияет на рынок рост ставок утилизационного сбора. Напомним, с 1 октября 2024 года ставка увеличилась в среднем на 70-85 процентов. В дальнейшем она будет индексироваться на 10-20 процентов с 1 января каждого последующего года. Пока, например, размер утилизационного сбора для автомобиля с объемом двигателя до 2 литров ограничен суммой в 556,2 тысячи рублей, а если объем мотора от 2 до 3 литров - до 2,36 миллиона рублей.

На этом фоне большинство экспертов авторынка ожидают роста цен примерно на 5-10 процентов еще до конца года. Более того, несмотря на то что сбор призван защитить от импорта машины, производство которых локализовано на территории России, он опосредованно повлияет на рост стоимости и этой категории транспорта.

Цены будут расти, а продажи падать, этот прогноз близок к тому, что действительно стоит ожидать, считает автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. "Потому что растут и ставки по кредитам, и ставки утилизационного сбора. Что касается сбора, то стоимость обычного бюджетного импортного автомобиля, который придет в Россию по импорту, допустим, в 2030 году, будет выше на 1,5 миллиона рублей при его собственной цене в 1 миллион рублей. При этом ожидать массового прихода и строительства тех же сборочных производств китайских производителей тоже вряд ли стоит, так как для них существуют опасения вторичных санкций", - предполагает эксперт.

Назад в будущее

В контексте уже не авторынка, а автопрома, то ближайшая перспектива для него - уменьшение числа исконно, если так можно выразиться, российских брендов на рынке и замещение их другими иностранными брендами. В существующих геополитических реалиях прежде всего - китайскими. По сути, повторяется ситуация нулевых годов, когда российские автопроизводители, по сути, уступили свое место на рынке западным. Теперь ситуация похожа, отличается только тем, что новые ниши занимают автомобили из Поднебесной.

Так или иначе, но отечественному автолюбителю сегодня доступны машины порядка 60 китайских марок. И если в прошлом году в стране было реализовано 548,6 тысячи машин из КНР, то в 2024-м, по прогнозам "Автомаркетолога", это число может вырасти до 1,17 миллиона машин.

Более того, те марки автомобилей, которые изначально были российскими, сегодня возрождаются, имея в основе также китайские модели. Так уже произошло с возрожденным "Москвичом", чьей базой стали китайский кроссовер JAC JS4 и седан Sehol A5 Plus, суббренд JAC Motors. В свою очередь, обновленная "Волга" - это китайский Changan, выпуск которого в новом обличье планируется наладить в течение 2024 года, а в 2025 году перевести его на метод полного цикла.

Что касается производителей из других стран, то их роль, если и появятся, будет весьма ограниченной. Так, например, с прошлого года обсуждается возможное появление на наших дорогах машин индийского бренда Tata Motors. Идут разговоры и об иранском производителе Iran Khodro, однако пока еще все это далеко до своего логического завершения.

Важной составляющей, которая будет влиять на развитие автопрома, является сегмент комплектующих и запчастей. По данным минэкономразвития, сегодня отечественные производители занимают около 20 процентов общего объема российского рынка автокомпонентов. При этом налицо рост производства аккумуляторов, свечей зажигания, фильтров, масел, шин, щеток стеклоочистителей.

Что касается перспектив российского автопрома, то ассортимент моделей на рынке будет сокращаться, считает Игорь Моржаретто.

"Да, конечно, российский автопром будет работать, его будут стараться поддерживать. Но вот по поводу появления множества новых моделей - большой и большой вопрос", - резюмирует эксперт.

Об этом косвенно говорит и недавнее заявление главы "Ростеха" Сергея Чемезова о том, что при нынешней ключевой ставке стоимость обслуживания долгов ложится на финансовое состояние АвтоВАЗа мертвым грузом. Поэтому правительство ищет для него новые механизмы поддержки.