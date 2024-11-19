Дизельный Patriot, Atlant с АКП и минивэн: большой репортаж о новинках Sollers

Вы знаете, что такое синергия? В экономике это увеличение эффективности деятельности вследствие сочетания множества различных элементов, в результате которого система получает новые качества, отсутствующие у этих отдельно взятых её элементов. Во время презентации новой продуктовой линейки председатель совета директоров компании Sollers повторил слово «синергия» несколько раз. И судя по тому, какие новинки показала компания, повторял он его не просто так.

Что было и что стало

Напомним, чем был известен Sollers до 2022 года. В первую очередь, конечно, УАЗами в виде нескольких моделей: Хантер, Патриот, Профи и Пикап, а также так называемыми СГР — машинами старого грузового ряда, то есть, разнообразными модификациями «буханок». Кроме того, Sollers входил в несколько совместных производств — с Mazda во Владивостоке, Ford в Елабуге, Набережных Челнах и во Всеволожске, Isuzu в Ульяновске. Причём речь шла именно о производстве в полном смысле слова, а не о сборке готовых машинокомплектов. Кроме того, среди активов Sollers числились и числятся до сих пор Заволжский моторный завод (ЗМЗ) и несколько других менее заметных компаний.

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Разумеется, после событий 2022 года иностранные компании сотрудничество с Sollers прекратили. Чтобы как-то выжить, пришлось срочно искать выход из ситуации. Таким выходом мог стать только поиск новых партнёров из дружественных стран. Партнёры нашлись быстро, и вместо Ford Transit в Елабуге на свет появился Sollers Atlant, бывший в девичестве JAC Sunray, а в Ульяновске — Sollers Argo (JAC N25/N35 по матери). Ну и так как в состав Sollers входили и УАЗ, и ЗМЗ, и Литейный завод «РосАЛит», и ООО «УАЗ-Автокомпонент», и несколько других компаний, та самая синергия началась полным ходом: китайские машины получали всё больше отечественных комплектующих, китайские партнёры — всё больше предложений о сотрудничестве, а уже не очень молодые Патриоты и Профи — новые коробки и моторы, выпуск которых начали налаживать на мощностях ЗМЗ. Ну а потребители получили возможность покупать хотя бы что-то новое: и эти самые Атланты с Арго, и пикапы Sollers ST6.

Вроде бы, вот эти три новые модели, производство которых удалось наладить за последние два года – это уже неплохо: и выжили, и придумали что-то новое. Но так как производственных мощностей и амбиций у Sollers много, в компании постоянно работали не только над локализацией компонентов и расширением модельной линейки в перспективе ближайших лет, но и над выстраиванием новой стратегии работы всех предприятий, входящих в состав Sollers. В итоге на сегодня сложилась следующая картина распределения обязанностей.

В Ульяновске выпускают внедорожники, лёгкие грузовики и пикапы под брендом УАЗ и Sollers. Там же в ближайшем будущем начнут выпускать среднетоннажные грузовики Sollers. И да: это уже спойлер, ниже расскажем об этом подробнее — там разошлись не на шутку и решили выпускать такое, чего от Соллерса никто не ждал. Ну и наконец, в этом же городе выпускают некоторые компоненты: рули, подушки и ремни безопасности, ЭБУ и продукцию чугунного литья (блоки цилиндров). В Елабуге продолжается выпуск Атлантов, в ближайшем будущем там же начнут выпускать новые минивэны (и это ещё один спойлер). Ещё одно предприятие в Елабуге — это новый завод дизельных двигателей.

В Казани располагается Центр продуктового развития Sollers, где занимаются разработкой новых технологических решений, вопросами локализации и планированием модельной линейки. В Заволжье Нижегородской области продолжает работу завод ЗМЗ, вдобавок на его базе запущено производство трансмиссий — новых шестиступенчатых коробок передач. Во Владивостоке теперь располагается предприятие «Автомобильные индустриальные технологии», там будут выпускать автобусы. Ну и ещё один инжиниринговый офис есть в Шанхае — там проще вести работу с местными партнёрами.

Объем уже совершенных и планируемых вложений в период с 2022 по 2026 годы впечатляет: размер инвестиций в разработки и организацию производства автомобилей должен составить 8,5 миллиардов рублей, в организацию производства автокомпонентов — 12 миллиардов. Что ж, инвестиции и локализация — это всегда хорошо. Но чем взамен обрадует нас Соллерс в ближайшие годы?

От внедорожников до автобусов

Давайте пробежимся по всем категориям продуктовой линейки компании и посмотрим, что нового появится в ближайшее время.

Начнём с наших любимых LCV, то есть, с Атлантов. Тут нас ждут сразу две новинки. Первая — Atlant SF нового поколения. Помимо свежего дизайна и довольно богатой базовой комплектации, включающей кондиционер, аудиосистему, электрозеркала, системы ABS, ESC и некоторые другие приятные мелочи, этот Atlant радует возможностью выбора коробки передач: помимо 6-ступенчатой механики будет ещё и 6-ступенчатая АКП. А вот мотор только один — дизельный. Вторая новинка — автобус Atlant XL. Тут всё просто: дизель, 6-ступенчатая МКП, пассажировместимость — 23 человека. Выглядит симпатично, как будет служить — посмотрим. Atlant SF в продаже появится в мае 2025 года, автобус Atlant XL — в сентябре.

Ещё один интересный новый LCV — это фургон SF 1. Чем хорош, так это низкой крышей в 1,9 метра: такая машина подойдёт для городских перевозок с загрузкой и разгрузкой в крытых паркингах, где высота часто имеет ограничение в 2 метра. Ну и на платных трассах не придётся платить как за ТС третьей категории — это тоже приятно. Двигатель — 1,5 л, бензин, 150 л.с. Привод — задний, коробка — только 5-ступенчатая механика. Старт продаж намечается совсем скоро — на январь 2025 года.

В стане Argo тоже есть пополнение, но не столь заметное: нового поколения нет, зато появилась двухрядная кабина. Обновление нужное: для перевозки по городу рабочих бригад однорядной кабины, конечно, не хватало. Других обновок для Argo нет, машины с двухрядной кабиной начнут продавать в марте 2025 года.

Интересная новинка — линейка среднетоннажных грузовиков TR 35/50, 80, 120 и 180 полной массой до 18 тонн. Само собой, все машины — дизельные (с объемом моторов от 2,8 до 6,7 л), коробки — механические 6-ступенчатые и 8-ступенчатая на TR 180. У всех машин может быть несколько вариантов длины колёсной базы. В продаже все TR будут уже в декабре этого года.

Теперь перейдём к автобусам. Их презентовали сразу целой линейкой: междугородние автобусы SA6 и SA9, городской автобус SE9 и школьный автобус, индекс модели которого нам почему-то не назвали. Интересно, что SE9 может быть как дизельным, так и электрическим. Именно электробус и привезли на выставку. Запас хода обещают в 250 км. Первые два автобуса могут появиться на улицах наших городов уже в первом квартале следующего года, сроков начала продаж городского и школьного автобуса пока не называют.

Ну и наконец, самое интересное. Изюминкой стали новые MPV и пикапы. Скромности у минивэна SP7, в котором угадывается JAC Refine RF8, меньше, чем в Наполеоне: три ряда, оттоманки, кожа, двухзонный климат-контроль для переднего ряда сидений и однозонный — для второго, электроприводы всех кресел, датчик дождя и полный набор современных электронных ассистентов, два люка. И всё это — даже в базовой комплектации. Мотор — двухлитровая турбированная «четвёрка» мощностью 224 л.с., коробка — автоматическая 8-ступенчатая, привод — передний. В продаже эту машину ждём в сентябре 2025 года.

Пикапы, конечно, не настолько пафосные. Кроме уже существующего ST6 и уже почти существующего ST8 (его начнут продавать в январе 2025 года) появится ещё и ST9. По сути, это всё один и тот же пикап JAC с общей платформой. Но если первые два рассчитаны на тех, кому нужна утилитарная и не слишком дорогая дизельная машина с механической коробкой передач, то ST9 адресован тем, кому хочется большой красивый внедорожник, выбор которых на рынке сейчас ограничен. В этом случае потешить самолюбие может большой красивый пикап.

Поэтому ST9 намного богаче упакован: тут есть и датчики дождя и света, и климат-контроль, и круиз-контроль, и передние сиденья с электроприводом и подогревом, и подлокотник в заднем диване, и система бесключевого доступа и запуска двигателя, и многое другое. А еще он отличается более мощным бензиновым двигателем (231 л.с. против 136 л.с. дизельных ST6 и ST8) и 8-ступенчатой АКП вместо механики. Ну а почему бы и нет? Может, кому-то нужен как раз такой пикап. Причём Sollers в ближайшем будущем обещал выкатить ещё и новый полноразмерный рамный внедорожник, который на рендере очень похож на пикап ST9. Живьём эту машину пока не показали, но, видимо, это будет что-то базе этого же JAC T9. Ну или Соллерса ST9 — тут кому как нравится.

Наше или нет?

Не будем пускать пыль в глаза по поводу новых отечественных автомобилей: все эти новинки не больно-то отечественные. Однако у Соллерса есть хорошее правило: никакой отвёрточной сборки, только полный цикл. Варить кузов, ставить на него собранные на Соллерсе же моторы и коробки, красить — всё это предпочитают делать своими силами. И отчасти это получается: тот же Sollers Atlant (JAC Sunray) локализован уже на 75%.

А как же с нашими родными во всех смыслах слова Патриотами и Пикапами УАЗ? Про них тоже не забыли: нам показали новые дизельные моторы, которые теперь будут под капотами этих машин. Моторы собраны на ЗМЗ, оттуда же приезжают и новые шестиступки для этих машин. А Патриоту в следующем году обещают дать и автоматическую коробку передач, но какую именно — пока не сказали.

Как ни странно, про «буханку» тоже не забывают. Но она сразу получилась идеальной, поэтому что-то новое там будет появляться только в случае технической или экономической необходимости. Пока такой необходимости нет.

Зато есть необходимость в кратчайшие сроки вывести на рынок сразу больше десятка новых машин, и если всё пойдёт по плану, мы эти машины действительно скоро увидим. И это будет всё-таки немного лучше, чем не увидеть вообще ничего. Такая вот синергия.