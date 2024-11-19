Почти как Toyota Camry, но только от корейцев: обзор Kia Optima

Сегодня корейские седаны уже не воспринимают как бюджетные авто, предназначенные лишь для такси. Такая трансформация началась с KIA Optima третьего поколения. А с появлением следующего поколения Optima утвердилась как конкурентоспособный игрок на рынке, который не уступает в надежности и комфорте «Тойоте».

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В этом обзоре рассказываем, на что обратить внимание при покупке «Киа Оптима» 4 поколения.

Сколько стоит KIA Optima 4 поколения

Предложений на рынке не так много. По данным агрегатора «Автокод Поиск», на вторичном рынке можно найти около 3 767 объявлений о продаже «Оптимы» четвертого поколения на разных досках.

Независимо от года выпуска, на вторичном рынке чаще всего встречаются KIA Optima с двигателем 2,4 и автоматической коробкой передач (АКПП). Цены на дорестайлинговые версии начинаются примерно с миллиона рублей, но здесь стоит быть осторожным: по «низу рынка» часто продают машины, которые использовались в такси.

Если вы ищете автомобиль с пробегом до 100 тыс. км и в хорошем состоянии, будьте готовы заплатить в полтора-два раза больше. В среднем за хороший вариант придется выложить от 1,5 до 2,4 млн рублей. Вот наглядный пример.

У машины было два владельца, пробег 120 тыс. км, и цена, кстати, совсем не «низ». Вроде как все в порядке, но посмотрим, что покажет проверка авто через сервис «Автокод».

Из отчета видно: есть повод и не один, чтобы насторожиться. Пойдем по порядку.

Первое – скрученный пробег на 45 тыс. км.

Это один из показателей, который помогает оценить реальное состояние авто. Однако стоит помнить, если машину использовали в такси, пробег может быть не только высоким, но и искусственно заниженным.

И вот о чем мы говорили выше – коммерческое использование авто.

В этой ситуации не может не радовать, что лицензию о регистрации в качестве такси аннулировали пару лет назад.

Еще отчет показал, что у KIA Optima есть арбитражное дело. При наличии арбитража по транспортному средству суд может признать сделку о приобретении автомобиля ничтожной и отменить ее.

Также у авто есть неоплаченный штраф ГИБДД. Задолженность на момент проверки составляет 1 500 рублей. Это не так критично, но, если бы долг был больше, могли бы возникнуть сложности с регистрацией авто.

С таким бэкграундом у авто стоит еще несколько раз подумать и решить, хотите ли вы тратить свое время или проще переключиться на поиски другого варианта.

Если машина вас устроила, рекомендуем также проверить владельца авто на наличие просроченных задолженностей по кредитам, банкротство, розыск, а также действительность паспорта.

Кузов «Киа Оптима» 4 поколения

Если сравнивать с предыдущим поколением, то в «четверке» внешность претерпела сильные изменения:

на переднем бампере нижняя секция воздухозаборника удлинилась практически во всю ширину авто;

противотуманные фары переместились ближе к центру, а форма изменилась на триадную;

решетка радиатора стала более изогнутой, и за счет этого фары стали шире;

задний бампер стал рельефнее.

Из позитивного – это все. Пройдемся по недостаткам и слабым местам.

Если кузов KIA Optima IV не был дополнительно защищен, со временем на нем могут появиться множество сколов и царапин.

Особенно уязвимыми зонами являются:

бампер;

капот;

стойки крыши;

колесные арки.

Внешний хром на автомобиле тоже не отличается долговечностью, хотя его не так много и это не доставляет серьезных проблем. Больше всего такие дефекты характерны для машин, эксплуатируемых в крупных городах, где зимой активно используют дорожные реагенты.

Стоит обратить внимание на стык задних крыльев с фарами: из-за особенностей российской сборки там слишком маленький зазор, и, как следствие, краска быстро и часто стирается. В итоге на кузове появляется потенциальный рассадник коррозии, так что подкрашенные задние крылья не всегда следствие ДТП.

Также хрупким является лобовое стекло, поэтому его замена почти на новых машинах – вполне себе нормальное явление.

Салон KIA Optima IV

Среди основных плюсов – просторный салон с боковой поддержкой сидений и удобной посадкой как для передних, так и для задних пассажиров. Регулировка водительского кресла позволяет настроить его под любой рост и комплекцию. Задним пассажирам тоже не придется тесниться – места для ног достаточно даже для высоких людей.

Тем не менее есть несколько слабых мест. На дорестайлинговых версиях со временем могут начать поскрипывать панели или проявляться мелкие дефекты сборки. У авто с большим пробегом заметен износ кожаной обивки сидений и руля. Наконец, кресла у «Киа Оптимы» четвертого поколения посредственно держат форму и быстро просаживаются.

Моторы «Киа Оптимы» 4

Главный же источник опасений скрыт под капотом. Это двухлитровый атмосферный мотор поколения Nu. Корейские атмосферники наделали немало шуму, а все потому, что даже при небольших пробегах могли отправиться на капитальный ремонт. Проблема зарождалась одинаково: при работе холодного двигателя возникал навязчивый посторонний стук, затем двигатель принимался стучать уже в прогретом состоянии.

Еще двухлитровый мотор G4ND может страдать повышенным расходом масла, что связано с залеганием поршневых колец. Эти кольца довольно узкие и со временем склонны к закоксовыванию. Также у данного мотора нередко возникают проблемы с системой изменения высоты подъема клапанов (CVVL). Что касается цепи ГРМ, ее ресурс сильно зависит от стиля вождения: при спокойной эксплуатации она может прослужить более 200 тыс. км без замены.

У двигателя G4KJ объемом 2,4 литра есть алюминиевый блок с открытой системой охлаждения и тонкими чугунными гильзами, которые легко деформируются при перегреве. Одной из частых проблем этого мотора является утечка масла через уплотнитель крышки или заглушку системы фазорегуляции E-CVVT. Это может привести к сбоям в работе системы, что проявляется в виде ощутимой потери мощности. Кроме того, в отличие от турбированной версии G4ТВ с непосредственным впрыском, двигатель G4KJ страдает от образования нагара на клапанах, что со временем также влияет на его работу.

Трансмиссия KIA Optima IV

Редкая 6-ступенчатая механическая коробка передач M6CF3 в целом считается надежной, хотя со временем могут растягиваться тросы переключения передач. Что касается 6-ступенчатого «автомата» серии A6, который устанавливают на разные модели KIA с 2009 года, для каждого двигателя использовали свои версии этой коробки. Важный момент – гидроблок этой коробки очень чувствителен к чистоте масла, поэтому его стоит менять чаще, чем указано в паспорте.

Тормоза и подвеска «Киа Оптимы» 4 поколения

Тормозная система KIA Optima четвертого поколения показывает уверенные результаты в повседневной эксплуатации. Спереди установлены вентилируемые дисковые тормоза, а сзади – обычные дисковые, что обеспечивает достаточную эффективность как для города, так и для трассы. При агрессивной езде, особенно на более мощных версиях, тормозные диски могут перегреваться, что приводит к их преждевременному износу и возникновению вибраций при торможении.

Подвеска дорестайлинговой «Киа Оптимы» настроена на комфорт, с упором на плавность хода. Спереди установлена независимая подвеска на стойках McPherson, сзади – многорычажная конструкция. Такая компоновка хорошо справляется с неровностями на дорогах, обеспечивая стабильность и уверенность на высоких скоростях.

Стоит ли покупать KIA Optima 4

Если вам нужен просторный, комфортный автомобиль с хорошей управляемостью, KIA Optima IV может быть неплохим вариантом. Корейский седан отличается прочными коробками передач и долговечной подвеской. Это делает его привлекательным вариантом на вторичном рынке. Однако важно учесть, что двигатели модели могут доставить определенные неудобства. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, перед покупкой рекомендуем провести эндоскопию цилиндров. Кроме того, будьте внимательны при выборе: автомобили могли ранее использоваться в такси и имеют скрытые проблемы и сильный износ.