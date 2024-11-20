«Соль» на дорогах очень вредна, но отказываться от нее пока не торопятся

Альтернатива «соли» для российских дорог есть. Техническая соль, которой обрабатывают большинство дорог и тротуаров в стране больше полувека, называется галит. Эксперты объясняют такую «верность» химикату: нет столько людей и техники, чтобы оперативно очищать городские улицы от снега и предотвращать образование наледи.

© РИА Новости

Галит работает только при температуре воздуха до -12 градусов, поэтому при понижении температурных показателей его смешивают с песком, что повышает сцепление колёс с дорогой, но в большинстве крупных городов создаёт больше проблем, признаются специалисты. «Песко-соляная смесь, в состав которой входит галит, не позволяет содержать дороги в чёрном асфальте в соответствии с требованиями ГОСТа», — говорит исполнительный директор Национальной ассоциации зимнего содержания объектов инфраструктуры и транспорта Юлия Антонова.

Такая смесь требует дополнительных расходов. Но не зимой, а весной, когда приходится убирать скопление песка на дорогах и прочищать ливнёвки. По словам Антоновой, по ГОСТу, применяемые противогололёдные средства должны иметь положительное заключение государственной экологической экспертизы о безопасности. Но на данный момент ни один производитель технической соли не получил такое заключение.

Галит уничтожает кузов машины. Его «древний» состав не содержит специальных биофильных добавок и ингибиторов коррозии, которые есть в современных противогололёдных средствах. Они снижают агрессивное воздействие на транспортные средства, металлические и мостовые конструкции.

«Соль ускоряет коррозию металлов, особенно в сочетании с водой и кислородом. Она образует электролит, который усиливает процессы окисления на металлических поверхностях. Это приводит к появлению ржавчины на днище, арках колес, порогах и других частях автомобиля», — говорит инженер ПТО НПФ «Техсмарт» Айдар Газизов.

Песко-соляная смесь активно разрушает асфальт. «Главная причина порчи асфальта — физический процесс замерзания и таяния льда. В твердом агрегатном состоянии вода расширяется и разрывает полотно. За зиму такие процессы могут происходить неоднократно, приводя к образованию трещин и ям на дорогах», — добавляет Юлия Антонова.

Хозяева кошек, но ещё больше собак прекрасно знают, как от соли страдают лапы животных. Кроме того, что это средство вызывает сильную боль, растрескивание подошвенных подушечек, различные дерматиты, а также потенциальные проблемы с суставами лап, животному может грозить сильное отравление при зализывании ранок.

«Воспаления кожного покрова, трещины, язвы, отек слизистых, опухание морды, выделения из носа и глаз, повышенное слюноотделение — все это неспецифические признаки реакции на противогололедные средства», — говорит старший преподаватель кафедры зоотехнии ФКОУ ВО Пермского института ФСИН России Наталья Старцева.

Конечно же, реагенты влияют и на здоровье людей. Больше всего страдают глаза и верхние дыхательные пути. Реакция на реагенты может проявляться в виде аллергии и кожных раздражений, говорит заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ Лариса Рудакова.

В крупных городах — Москве, Казани, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге — уже используют современные противогололёдные реагенты, которые эффективны при низких температурах, их можно использовать в любую погоду, после их использования не остается грязи, если их не смешивают с песком.

Дороги с подогревом или использование противогололедного асфальта, в который добавляется поваренная соль, могут стать альтернативой галиту. Как ацетаты и формиаты — более дорогие, но менее агрессивные для металлов и окружающей среды реагенты и биодобавки на основе органических отходов, например, жмыха свеклы.