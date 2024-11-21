Оформление ДТП на «Госуслугах» одобрили в первом чтении в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит страховщикам оформлять электронное извещение о ДТП по европротоколу, для этого потребуется интеграция с госуслугами. Документ инициирован правительством РФ. В Российском союзе автостраховщиков законопроект ранее поддержали, указав, что его принятие позволит существенно расширить круг автовладельцев, которые смогут воспользоваться сервисом «Оформление европротокола онлайн». Это можно будет сделать при наличии полиса ОСАГО. Сейчас услуги в рамках сервиса предоставляются исключительно с помощью мобильных приложений «Госуслуги.Авто» и «Помощник ОСАГО».