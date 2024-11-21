Как купить машину в подарок? Автоюрист Гейдорф все объяснил

Подарить автомобиль - жест, который может стать ярким событием в жизни получателя. Однако, чтобы такой подарок принес радость, важно учитывать все аспекты процесса. Директор правового департамента компании "Рольф" Юрий Гейдорф перечислил "Российской газете" основные вопросы, связанные с дарением автомобиля.

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Можно ли подарить автомобиль?

Да, автомобиль можно подарить, но дарение должно быть оформлено документально. В законодательстве РФ дарение движимого имущества, включая автомобили, регулируется Гражданским кодексом РФ. Для передачи машины в дар необходимо заключить договор дарения, а если автомобиль зарегистрирован в ГИБДД, потребуется переоформление на нового владельца.

Тонкости оформления автомобиля в подарок:

1. Договор дарения

Договор дарения должен быть составлен в письменной форме. Он включает:

- данные дарителя и получателя;

- характеристики автомобиля (марка, модель, VIN, год выпуска);

- информацию о передаче прав собственности.

2. Договор можно составить самостоятельно или обратиться к юристу

3. Переоформление в ГИБДД

После подписания договора получателя подарка необходимо переоформить автомобиль в ГИБДД. Для этого понадобятся:

- паспорт нового владельца;

- договор дарения;

- свидетельство о регистрации ТС (СТС);

- паспорт транспортного средства (ПТС);

- страховой полис ОСАГО.

4. Налоги

Налог на транспортное средство начинает начисляться с момента регистрации автомобиля на нового владельца.

Автомобиль, полученный в подарок, считается доходом. Если даритель и получатель не являются близкими родственниками (определение таких родственников указано в Налоговом кодексе РФ), получатель должен уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от стоимости автомобиля.

Совет: Если вы планируете дарить автомобиль родственнику, уточните родственную связь, чтобы избежать лишних расходов.

5. Страховка

Полис ОСАГО нужно переоформить на нового владельца. Важно учесть, что стоимость страховки зависит от водительского стажа и возраста получателя.

6. Сохранение номера

Если вы хотите передать автомобиль с номером, это можно указать в заявлении при переоформлении. В противном случае получатель сможет выбрать новые номера.

Совет для дарителя:

- Проверьте, нет ли на автомобиле залога, ограничений или штрафов. Это можно сделать через сервисы ГИБДД или нотариуса.

Вывод

При грамотном оформлении дарение станет приятным событием для обеих сторон. Если вы сомневаетесь в юридических тонкостях, лучше проконсультироваться с профессионалами, чтобы избежать неприятных сюрпризов.