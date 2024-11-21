Автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу об ужесточении в России правил получения медсправки для водительских прав.

Ранее в Национальном автомобильном союзе предложили обязать водителей сдавать анализы на наркотики при получении прав, передавал Telegram-канал Mash. По действующему законодательству, будущий автомобилист обязан посетить психиатра-нарколога наряду с офтальмологом и неврологом, чтобы получить водительское удостоверение. Сдача анализа на наркотики при этом не является обязательной и может потребоваться только в случае подозрения со стороны медицинской комиссии или наличия водителя в группе риска.

Эксперт поддержал инициативу союза, отметив, что в настоящее время справка о прохождении медосмотра водителем действительна в течение одного года, тогда как водительское удостоверение выдается на десять лет.

А за десять лет с водителем может случиться все что угодно – он может спиться (стать хроническим алкоголиком), снюхаться или сесть на иглу. Поэтому для получения первичного водительского удостоверения справка необходима, ведь наркомания прогрессирует с раннего возраста. При этом в крови и в моче следы наркотиков держатся достаточно долго. Поэтому предложение вполне разумное. Владимир Сажин Автоэксперт

Эксперт вместе с тем напомнил, что многие россияне регулярно проходят бесплатную диспансеризацию, и выразил мнение, что употребляющих запрещенные вещества водителей можно выявлять и в ходе данной процедуры.

По словам Сажина, особое внимание также следует уделить иностранным гражданам, которые проходят процедуру по замене своих национальных водительских прав на российские.

«Многие иностранные граждане употребляют насвай, который по сути является наркотическим, поэтому я бы, в том числе, запретил употреблять и его», - сказал он.

Водители, которые регулярно осуществляют грузопассажирские перевозки, должны ежегодно проходить медосмотр, считает Сажин.

«А для рядовых водителей я бы сделал медосмотр раз в три-пять лет», - заключил специалист.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России могут вырасти штрафы за нарушение ПДД.