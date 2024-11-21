Стала известна стоимость новых SsangYong в России

Бренд, который теперь называется KGM, выйдет на рынок с четырьмя моделями, самая дешевая из которых будет стоить от 3,4 миллиона рублей. Об этом сообщает «Автовзгляд» со ссылкой на дилерскую презентацию.

Марка SsangYong вернется в Россию под новым именем KGM, полученным в результате банкротства и последующей за ним смены собственника. Дистрибьютором бренда выступит фирма «Рэкс Моторс», а продажи начнутся в первой половине 2025 года с четырех моделей. Основная ставка делается на кроссовер Torres — в компании надеются, что на него будет приходиться 50% продаж. Вторым по популярности (25%) должен стать Korando, третьим — Rexton (20%), четвертым — Tivoli (5%).

В распоряжении портала «Автовзгляд» оказались и цены на SsangYong/KGM, хотя все понимают, что они могут быть пересмотрены, причем вряд ли в сторону уменьшения. Так, самым доступным в линейке окажется компактный кроссовер Tivoli — за него попросят 3 400 000 рублей. Следом будет идти Korando (3,9 млн р.), Torres (4,6 млн р.) и флагманский Rexton (5,6 млн р.). Получается, что автомобили возрожденного корейского бренда будут ощутимо дороже китайских и корейских конкурентов. Правда, дистрибьютор обещает ряд спецпредложений, которые позволят сэкономить.

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Кроссоверы Tivoli, Korando и Torres будут оснащены турбомотором 1.5 мощностью 163 лошадиные силы и шестидиапазонным автоматом. При этом Tivoli положен только передний привод, остальные могут быть полноприводными. Под капотом внедорожника Rexton пропишется бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 225 сил. Коробка та же, привод полный.

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