Большой тест-драйв нового Jetour T2 по дорогам Алтая

Чем хороши современные машины? Да тем, что они прекрасно вписываются в современный стиль жизни. Где важно выглядеть красивым, актуальным и здоровым. Кроме того, необходимо быть легким на подъем и с радостью и энтузиазмом впитывать новые впечатления. Так что знакомство с Jetour T2 на дорогах Алтая не стало для меня каким-то откровением. И на Алтае я был, да T2 уже тестировал. Однако этот автомобиль все равно сумел меня удивить и даже порадовать.

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Впрочем, сначала остановимся на технических характеристиках. И здесь никаких чудес. Мы уже привыкли к тому, как оснащены китайские внедорожники с кроссоверским уклоном.

Под капотом у Jetour T2 двухлитровый четырехцилиндровый двигатель 2.0TGDI мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. Он работает в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением.

Кстати, это первая модель в линейке Jetour в России, оснащенная системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения. Дорожный просвет автомобиля - 220 мм. Снаряжения масса - 2215 кг. Объем топливного бака - 70 литров. Объем багажника - 580 литров.

Внешний вид этой машины вызывает интерес и улучшает настроение. Брутальный дизайн, облагороженный нотками современного взгляда на автомобиль, явно создан для того, чтобы завоевать симпатии и тех, кто ценит олдскульные и квадратные формы внедорожников прошлого, и тех, кто привык к современному хищному биодизайну. Машина действительно выглядит здорово. И всем своим видом говорит о том, что она настоящий инструмент для мест, куда не добираются обычные кроссоверы.

Отдельно хочу отметить светодиодную оптику Jetour T2. Она создает уникальный и узнаваемый образ, при этом фары довольно неплохо справляются и с основной задачей. Правда, не обошлось и без курьезов. Любовь к прямым углам довела дизайнеров до того, что они решили спрятать запаску, висящую на задней двери, в большой прямоугольный кожух. И хотя выглядит это очень интересно, на практике достать колеса очень непросто. Нужны и отвертки, и умение отщелкивать разъем камеры заднего вида (она тоже в боксе запаски), и навык работы с кузовными пистонами. А после всех этих трудов выясняется, что царь-то не настоящий! То есть под большим и солидным кожухом прячется банальная докатка. И что самое неприятное, снятое полноценное колесо, повешенное на место записки, не позволяет поставить кожух обратно.

Так что либо кладем грязное колесо в салон и ставим кожух с камерой на место, либо вешаем на заднюю дверь колесо, а кожух кладем в салон. Недостаток ли это? Трудно сказать. Все-таки современные автомобили не часто добираются до настоящего бездорожья. А с другой стороны, мне иногда кажется, что китайские конструкторы намеренно добавляют в свои автомобили немножко абсурда для того, чтобы они не были уж совсем идеальными. Поскольку Jetour T2 выглядит как брутальный внедорожник, конечно, мне было очень интересно, как он поведет себя вне асфальта.

На быстрых гравийных трассах автомобиль демонстрирует две очень важных вещи. Во-первых, его подвеска практически полностью игнорирует несовершенства покрытия, старательно демпфируя даже значительные камни, ямки и бугры. Во-вторых, машина демонстрирует правильную реакцию на руль. Не пугая резкими срывами в скольжение и не напрягая излишней вибрацией на рулевом колесе. При этом автомобиль позволяет ехать быстро даже там, где внедорожник с двадцатилетним стажем будет вынужден сбавлять ход.

Хотя в этом есть и некоторая опасность. Очень легко поверить в себя настолько, что внезапно покажется, что по любым буеракам можно мчать с любой скоростью. А это не так. Все-таки у каждой подвески есть свой предел возможностей, поэтому не стоит его переступать. Так что стараемся ехать разумно и безопасно, и тогда Jetour T2 не доставит проблем на любой дороге. Несмотря на довольно мощный мотор, T2 комплектуется 7-ступенчатым роботом. А это говорит о том, что не стоит пытаться на минимальной скорости забираться в гору или красться по непролазной грязи. Этот автомобиль нуждается в скорости. А робот не любит высокие нагрузки на минимальных скоростях.

Кстати, отдельно хотелось бы отметить преодоление брода. По паспорту Jetour T2 может забраться на глубину до 70 сантиметров. Но важно даже не это. У автомобиля есть специальная РЛС, которая умеет в режиме реального времени измерять глубину реки под колесами с довольно высокой точностью. Правда, если у вас активирован режим работы камер кругового обзора, перед бродом стоит его отключить, иначе автомобиль вместо скучных данных о глубине будет пытаться радовать вас видом водной поверхности с плывущим по ней автомобилем.

Кстати, для бездорожья есть еще один любопытный режим. Это принудительное охлаждение двигателя, при котором электрический вентилятор радиатора начинает работать с максимальной производительностью. И это говорит о глубине инженерной проработки конструкции.

Обычно бывает так: если автомобиль хорош на бездорожье, то на асфальте он не блещет своими показателями. Однако Jetour T2 не подкачал и здесь. Автомобиль способен активно разгоняться, не выпадая из потока "пузотерок" - мощный и моментный мотор без напряжения выполняет свою работу. Правда, по мере роста скорости начинают появляться аэродинамические шумы. И это неизбежная плата за брутальный дизайн.

Хотя шумы вполне способна заглушить информационно-развлекательная система, экран которой диагональю 15,6 дюйма не только отлично читается, но и расположен довольно удачно.

Руль удобен для асфальта, однако его сложная форма не очень подходит для бездорожья. Но это издержки современного дизайна, характерные почти для всех. Есть возможность управлять коробкой в ручном режиме, однако особого смысла я в этом не увидел. Все-таки для коробки попытки водителя что-то переключать явно не относятся к числу команд, которые необходимо выполнять по первому требованию. Так что спокойно переводим трансмиссию в автоматический режим и больше на нее не отвлекаемся. Сидеть в машине удобно и не только водителю, но и пассажирам. Причем это касается и длинных поездок.

В автомобиле много всяких ниш и органайзеров, куда можно положить различные мелочи. Хотя есть и элементы, которые несут исключительно дизайнерскую нагрузку. Например, буксированные проушины желтого цвета и кронштейны на капоте.

Но в целом автомобиль производит очень приятное впечатление и вполне удачно вписывается в современные представления об активном отдыхе на авто. Так что Jetour T2 вполне годится для путешествий в хорошей компании. А судя по характеру этого заводного автомобильчика другая там просто и не соберется. И даже цена не испортит им настроение. Jetour T2 в комплектации Voyage обойдется вам в 3 959 000 рублей. А за версию Expedition придется отдать уже 4 249 000 рублей.