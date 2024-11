В китайской пустыне прошел большой офроуд-фестиваль. Фото

Терракотовая армия внедорожников на плацу асфальтового оазиса посреди бескрайней пустыни. Фрирайд по песчаным дюнам и жёсткая очная гонка на огромных барханах. Tank 400 c огнедышащим выхлопом в крышке капота, рамный GT-R с немецкими номерами и сотни других диковинных тюнинг-проектов. Всё это — крупнейший внедорожный фестиваль Китая Alxa Heroes, на котором мы побывали по приглашению компании Great Wall. В этой статье около сотни фотографий, поэтому выберите время без спешки, налейте любимый напиток и ныряйте вместе с нами в совсем иную автомобильную культуру. Да и культуру в целом.

© Motor.ru

Есть ли в Китае офроуд-культура?

Китай — третья в мире страна по биологическому разнообразию, а 42 процента её огромной территории необитаемы. Там есть пустыни, горы, равнины, скалы, моря, тропические леса, реки, снежная целина, высотные перевалы. Словом, всё что угодно, чтобы путешествовать на внедорожниках, бросая вызов за вызовом технике и человеку, ей управляющему. По территории страны также проходит несколько популярных внедорожных маршрутов, по которым путешествуют любители приключений со всего мира. Местные просто не могли долго безучастно смотреть на это.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Поэтому вместе со стремительным взлётом автомобильной промышленности Китая произошёл и взрыв внедорожной культуры. Автопроизводители стали выпускать действительно крутые «вездеходы», а появившиеся как грибы после дождя тюнинг-ателье предложили решения для доработки. Водителям это понравилось — судя по масштабу фестиваля, китайцы уже умеют готовить серьёзные экспедиционники и с гордостью демонстрируют на Alxa Heroes свои проекты. Тысячи частников, десятки больших и мелких компаний днём проверяют технику в огромной песочнице, а после заката общаются в лагере и ночуют в холодной пустыне, чтобы на следующий день всё это повторить.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Китайцы жадно познают неведомый для себя ещё в конце прошлого века досуг и впитывают появившиеся недавно возможности. Поэтому делают это иногда чересчур прямолинейно и жёстко. Многие видели завирусившийся ролик, где Tank 300 беспечно штурмует почти отвесную стену и в итоге кувыркается к её подножию — с практически невредимым кузовом. Этот подход характерен для китайцев: сначала сделать, а потом посмотреть, что получится. Даже в рамках этого материала эта национальная особенность будет подсвечена неоднократно.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Что такое Alxa Heroes и где это находится

Каждую осень городок Алашань заполняется внедорожниками и пикапами. Кузова серьёзно и не очень заряженных автомобилей украшены стикерами фестиваля и национальными флагами на пятиметровых флагштоках. Такой автопарк резко контрастирует со старенькими «вагами» и японцами, на которых ездит местное население. Да и водители отличаются: многие разодеты как нечто среднее между Майклом Джексоном, Элвисом Пресли и Канье Уэстом. Гулять по пескам в шубе и с мальтипу на поводке — обычное дело для участников фестиваля.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

У китайцев в начале октября целая неделя каникул, посвящённых национальному празднику. Поэтому джиперы стекаются в автономноый район Внутренняя Монголия со всей огромной страны — для некоторых особо отдалённых регионов это несколько дней пути. Но масштабы того, что открывается взору в пустыне Alxa, поражают. На подъезде к площадке проложенное в пустыне шоссе упирается в стелу, прямо как в Гудвуде. Сложно в это поверить, но дальше эта дорога никуда не ведёт — огромную асфальтированную то ли взлётку, то ли парковку (и ведущее к ней шоссе) сделали в пустыне специально для фестиваля.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Что-то подобное можно увидеть разве что в Эмиратах. И китайцы явно хотят быть не хуже: разворачивают в пустыне Alxa целые палаточные города, в которых живут несколько дней. Днём они резвятся на барханах за рулём своих внедорожников, участвуют в соревнованиях, ездят на сафари, делятся опытом, закупаются запчастями и мерчем и заводят знакомства. Вечером в разных концах площадки зажигаются сцены с концертами, в небо летят фейерверки, участники ужинают и выпивают. Но пьют немного и только привезённое с собой — алкоголь на фестивале не продаётся.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Гонка против здравого смысла

Если в галерее выше показано бесцельное бесилово в гигантской песочнице для всех желающих, то другое развлечение — T3 Challenge — подчинено спортивному регламенту. T3 тут означает не класс внедорожных прототипов, как можно было бы подумать, а Team 3 — команды из трёх участников. Экипажи внутри одной команды стартуют бок о бок одновременно (без каркасов!) и мчат на время по состоящему из песчаному автодрому. Результат команды фиксируется по последнему финишировавшему.

© Дмитрий Ласьков

Трасса — это серия средних, больших и огромных песчаных дюн-трамплинов на прямиках и связующие их широкие шпильки. Помню, что перед заездом мне всё время жужжали над ухом safety first, safety first — а потом напялили на голову шлем на три размера больше, чем надо и зажгли перед носом зелёный сигнал светофора. Ни тебе ознакомления с трассой, ни настроить автомобиль. Такое вот safety first по-китайски.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Впрочем, вскоре я увижу, как парень без шлема «откручивает» ручку газа спортбайка, рядом крутит «пончики» Raptor на стравленных почти до ободьев грязевых шинах, а следующая сцена такая: семья с детьми на квадроцикле, и все снова без шлемов. Китайцы сначала попробуют, а потом уже подумают над результатом, если он будет отличаться от их ожиданий или что-то пойдёт не так. Саморегуляция и естественный отбор — это применимо и к индустрии создания автомобилей. Метод проб и ошибок, быстрого теста гипотез обеспечивает им молниеносный рост, пусть и обходится иногда дорого.

© Great Wall Motors

Так я оказался за рулём неизвестно как настроенного автомобиля на неизвестной мне трассе. Хорошего старта не получилось: гирлянда из значков и иероглифов на приборке была мне неподконтрольна, поэтому поехал как есть. Почти трёхтонный гибридный Tank разгонялся вяло, но к первому трамплину ход худо-бедно набрал. Я только успел увидеть, как передо мной свечкой взмыл в воздух «четырёхсотый» коллеги, как сам оказался в щекочущей низ живота невесомости. Приземлившись, подумал: у меня только фары с бампером отстегнулись, или вообще вся «морда» осыпалась? Но «пятисотый» оказался на удивление крепок — визуально и по управляемости ничего не изменилось.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Дальше левый широкий «бэнкинг» и подъём на огромную гору песка, на середине которой мой «пятисотый» встаёт. Обидно, стыдно и непонятно — почему коллеги легко улетели вперёд, а я не в силах хотя бы ползком пройти трассу? Откат к подножью, натужный штурм — и царь горы вкапывается в её разрытую вершину. Дальше эвакуация и DNF — результат команда не показала. И разобраться в причинах (основная гипотеза — некорректные настройки электроники) возможности нет, потому что никто из персонала просто не говорит по-английски! Это ещё одна удивительная особенность китайцев: работая над глобальными продуктами и ивентами, они не удосуживаются выучить дефолтный международный язык.

Тюнинг

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Поэтому я даже не смог выяснить характеристики самого сумасшедшего лифт-проекта всего фестиваля! Прикреплённый к Танку на огромных 42-х «Трепадорах» специалист мог объясняться с иностранцами только жестами. Поэтому предлагаю вместе рассмотреть фотографии в галерее выше, на которых можно увидеть портальные редукторы, довольно дикий угол излома передних приводов, амортизаторы с выносными резервуарами (сзади — по два на колесо, с бачком и обычный), мощные кованые рычаги.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Вообще, здесь только на официальной выставке проектов в бренд-зоне Great Wall были показаны 36 автомобилей от 17 ателье. А сколько их передвигалось по территории фестиваля — просто не счесть. У нас в России Tank пока дорабатывает разве что известная компания Arctic Trucks да пара столичных сервисов-энтузиастов. А в Китае это десятки, если не сотни компаний. И масштаб решений отличается радикально — можно найти и экспедиционники, и машины выходного дня для выездов на природу, и трофи-мобили, и пустынные, и грязевые-триальные сборки.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Разумеется, помимо Tank 300 встречались и другие интересные основы для тюнинг-проектов, поэтому ниже ещё одна галерея на эту тему. Если иметь достаточно времени и китайского переводчика, то на фестивале можно получить очень много интереснейшей информации. Но даже фотографий достаточно, чтобы понять уровень развития этой индустрии и интерес местной аудитории к этому виду досуга.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Разнообразие производителей компонентов также имеется. Например, азиатские шинники освоили выпуск любой внедорожной резины, вплоть до класса extreme performance (на заднем плане на фото ниже). Поимо китайских марок на многих внедорожниках встречаются шины старых известных брендов: Toyo, Mickey Thompson, Maxxis, BF Goodrich. Это же касается колёс и компонентов подвески. Поэтому нельзя сказать, что местный рынок зациклен только на своей продукции и что Китай как-то изолирован от мира в плане доступности компонентов.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Интересно, как дело обстоит с доработкой двигателей, но открытых капотов на выставке не было. А жаль, ведь отдельной группой стояла целая дюжина внедорожников с форсированными моторами. Когда стемнело, они устроили огненное шоу, изрыгая пламя из смотрящих вверх подобно американским грузовикам выхлопных труб, а также выведенных прямо в капот скример-пайпов. Последнее особенно иронично смотрелось на Tank 400: гибрид, который с особым цинизмом напоказ сжигает ископаемое топливо.

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

© Дмитрий Ласьков

Есть одно но

По итогу помещения фестиваля Alxa Heroes меня всё же не оставляла мысль: а может, это всё так же напоказ и искусственно, как пламя из труб в капотах? Вдруг, это просто красивая картинка внедорожного стиля жизни, оверлендинга, как говорят в Штатах? Неужели китайцы могли полюбить и принять этот досуг так быстро — или это как раз и происходит на наших глазах?

Может, все эти красивые машины на самом деле — пока ещё сродни тем, что в той же Америке (где ожидаемо найдётся любой термин на тему внедорожный культуры) называют street queen или mall crawler? Знаете, такие пикапы на высокой, но не особо работающей подвеске и огромных, но «лысых» колёсах? Казаться, а не быть.

© Дмитрий Ласьков

Игры китайских внедорожников в гигантской песочнице впечатляют, но сами по себе окончательно не убеждают. Кое-что эти машины действительно могут, но как они будут чувствовать себя морозы, в болотах, на скалах, в лесных колеях, в длительных автономках? Насколько крепки красивые анодированные детали и насколько глубоко продумана инженерия?

Было бы любопытно посмотреть на эту технику и китайских водителей в каких-то понятных для нас условиях. Например, взять заряженный в трофи-стиле Tank 300 и отправить его на ту же Полную Чухлому или Ладогу Трофи. Или по жёстким маршрутам высокогорья на Алтае и в Приэльбрусье. В любом случае, вектор развития рынка таков, что ответы на эти вопросы мы скоро неизбежно узнаем.