Представлен 500-сильный Kia EV9 GT с виртуальной коробкой передач

В рамках автосалона в Лос-Анджелесе корейская марка представила новинку — самый мощный трехрядный автомобиль, который она когда-либо выпускала. Такой EV9 оснастили двухмоторной силовой установкой повышенной отдачи, электронноуправляемыми амортизаторами, более крупными тормозами и имитатором переключения передач, а также добавили ярких элементов декора. Продажи должны начаться во второй половине следующего года.

Новинка получила передний двигатель мощностью 218 лошадиных сил и задний на 367 сил. На пике они способны суммарно развить 501 силу, однако Kia уточняет, что пока не завершила расчеты мощности. Для сравнения: EV9 GT-Line приводит в движение двухмоторная установка на 385 лошадиных сил.

С места до 96 километров (60 миль) в час GT разгоняется за 4,3 секунды — на 0,7 секунды быстрее обычного EV9. Под возросшую мощность подогнали тормоза и подвеску с адаптивными амортизаторами, а 21-дюймовые колеса «обули» в шины Continental. Также в оснащение GT-варианта вошел задний дифференциал повышенного трения e-LSD, повышающий устойчивость на поворотах.

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

© Kia

Еще одна фишка — виртуальная коробка передач Virtual Gear Shift (VGS) от материнской Hyundai, которой уже обзавелся «младший» кроссовер EV6. Она имитирует звук и физическое ощущение переключения передач селектором, который на EV9 вынесен на рулевую колонку. Дебютировала VGS на электрокаре Ioniq 5 N.

Визуально распознать «заряженный» EV9 можно по отдельным элементам оформления, среди которых — особые колесные диски и ярко-салатовые акценты внутри. В салоне установлены спортивные кресла с обивкой из алькантары.

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По умолчанию EV9 GT оснащен расширенным пакетом помощников ADAS с круиз-контролем, системами кругового обзора, предупреждения о столкновении на парковке и мониторинга слепых зон.

Запас хода GT-версии Kia не раскрыла. Электрокросс без приставки GT способен проехать до 541 километра в моноприводной версии RWD Long Range, оснащенной большой батареей емкостью почти 100 киловатт-часов. Выпускать новинку будут на заводе в Южной Корее, в то время как другие EV9 сходят с конвейера в Вест-Пойнте, штат Джорджия.

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