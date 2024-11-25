Эксперты рассказали, на что чаще всего жалуются российские автовладельцы

Эксперты сети автосервисов Caready проанализировали обращения автовладельцев и рассказали "Российской газете", какие жалобы характерны для машин по странам происхождения. Автопарк, формировавшийся на протяжении последних двух десятилетий, начал свои изменения. Европейские бренды стали чаще обслуживаться на независимых станциях технического обслуживания на 15%, поскольку практически у всех закончилось гарантийное обслуживание в профильных дилерских центрах.

Японские и корейские марки по количеству машинозаездов упали на 10%, поскольку клиенты постепенно пересаживаются на модели из КНР. Количество заездов автомобилей китайских марок на станции технического обслуживания по сервисным работам увеличилось с 8% до 15%, по кузовным - с 10% до 30%.

Парк китайских автомобилей еще очень молодой и, как правило, владельцы обслуживают автомобили у дилеров, но как раз сейчас машины начинают сходить с гарантии. Как показывает статистика, основная проблема связана с различными электронными системами. Владельцы китайских автомобилей "наших дней" чаще всего жалуются на сбои мультимедийных систем, тачпадов, парктроников, радаров, камер заднего вида и системы климат-контроля. Здесь стоит отметить, что большая часть проблем решается в рамках гарантии при обращении к дилеру. Также наблюдается постепенное увеличение машинозаездов на замену масла, шиномонтаж и другие незначительные ремонты.

"Самые неизученные проблемы сегодня свойственны для китайских автомобилей и для авто, которые ввозятся по параллельному импорту, где гарантийное обслуживание отсутствует в принципе. Стоит отметить, что производители автомобилей из Поднебесной путем анализа гарантийных рекламаций от дилеров постоянно модернизируют производство, исправляют недоработки, вносят изменения в узлы, тем самым качество авто улучшается с каждым обновлением", - комментирует "РГ" Михаил Маковей, директор мультибрендовой сети автосервисов Caready.

У европейских автомобилей могут встречаться проблемы с роботизированными трансмиссиями. У конкретных немецких моделей, в частности, бывают повышенный расход масла, проблемы с электрикой, есть вопросы к DSG. А у "французов" - много отзывных компаний, проблемы с термостатами.

Ключевые проблемы корейских автомобилей - это небольшой ресурс двигателя на ряде моделей и сложности с электронными системами. У японских брендов отмечаются слабая шумоизоляция, особенно на бюджетных моделях, и быстрый износ материалов отделки салона.

Стоит обратить отдельное внимание на автомобили, ввезенные по параллельному импорту. На текущий момент большая часть новых, либо с минимальными пробегами, корейских, японских и европейских автомобилей ввозится в основном по параллельному импорту. Здесь есть разница в комплектациях для российского и других рынков. Например, на машины для японского, корейского или ближневосточного рынков могут отсутствовать опции для холодного климата, такие как подогрев лобового стекла, зоны щеток дворников и т.д.

Не всегда мультимедийные системы поддерживают русский язык. Но самое важное - отсутствует официальная гарантийная поддержка в РФ, что несет финансовые риски по крупным ремонтам: агрегаты, кузовной ремонт. Возникают сложности с поставкой некоторых категорий запасных частей. Особняком стоят модели всех марок, импортированные из США. Особенностями таких автомобилей, привезенных с американского рынка, являются спидометр, размеченный в милях в час, температура в градусах Фаренгейта, а не Цельсия. Кроме того, может быть разница в оптике: наличие дополнительных габаритов и красных указателей поворота и т.д.

Что касается европейских марок, ввезенных параллельным импортом, то по ним также отсутствует гарантийная поддержка в РФ. Однако в связи с тем, что комплектации для европейских стран и РФ имеют мало различий, разница в опциях может быть не очень большая, но из-за санкций также могут быть сложности с поставками некоторых категорий запчастей.

Автовладельцы часто недовольны качеством лакокрасочного покрытия (ЛКП) и коррозионной устойчивостью - это распространенная проблема у большинства брендов, особенно у малобюджетных моделей, не связанных со страной происхождения. Также одна из общих проблем, которую можно отнести ко всем автомобилям - стуки в подвеске, а именно износ втулок, сайлентблоков, рулевых наконечников. Связано это с качеством дорог в нашей стране.