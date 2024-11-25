Эксперт рассказал, стоит ли переплачивать за одного владельца в ПТС

Quto выяснил недостатки автомобилей с одним владельцем. Для большинства отечественных водителей прямо сейчас приобрести новый автомобиль и стать тем самым первым владельцем — несбыточная мечта. Слишком дорого, поэтому большинство сделок и проводится на рынке «вторички». Однако, с каждым днём найти там стоящий вариант всё сложнее, а уж если внезапно на доске объявлений оказался «единорог» — машина с одним хозяином — попросят за неё соответственно. Но так ли она хороша и стоит ли переплачивать за чистый паспорт транспортного средства? Подробности — на Quto.ru

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Подержанный автомобиль — всегда лотерея, которая крайне редко приводит к выигрышу. Не будет продавец рассказывать всей правды: собственник умолчит, а перекупщик — может и не знать. Действительно стоящие машины редко попадают на доску объявлений — их продают «по своим», в первую очередь предлагая родне и друзьям.

Чудеса, даже при ежедневном мониторинге, случаются редко, но однажды каждый «соискатель» увидит его — «единорога»: автомобиль с небольшим пробегом, не изношенный и с единственным хозяином, который, конечно, стоит дорого. Но и ресурса у него — самом отъездить и после выгодно продать. За такую машину можно и переплатить, и купить, почти не глядя, расталкивая локтями толпу страждущих. Какой торг, что вы!

Ведь первый владелец, как правило, за автомобилем будет тщательно следить: он заплатил за транспортное средство огромные деньги, так что обслуживание у официального дилера, лучшие запчасти и шины, полис КАСКО, по которому, если что, ремонт будет произведён в лучших мастерских, а не в гаражном кооперативе «на коленке».

Его, автомобиль, берегли, хранили в надлежащих условиях, тщательно и регулярно ремонтировали, мыли и далее по списку. Мало кто знает, что ударение во всём вышеописанном абзаце следует всегда делать на «как правило». Потому что слишком уж часто сегодня встречаются «исключения». Пожалуй, следует их даже перечислить.

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Тяжёлый корпоративный люкс

В парки больших компаний, под «разъезд» и большого начальника, покупаются исключительно новые машины. Они приобретаются через лизинговую компанию, ведь покупка — возможность сократить налогооблагаемую базу, списать НДС и, при определённом стечении обстоятельств, сделать машину очень привлекательной в цене.

Кстати, налоги — ключевая причина огромного количества «флитовых» продаж в Европе: машину часто закупают на фирму, чтобы снизить выплаты в бюджет. Там даже холодильник и кофеварку купят на фирму — лишь бы меньше платить. В России тоже много «железных парков», откуда автомобиль однажды попадёт на продажу, откатав своё. И у него будет один владелец — контора.

Такой автомобиль будет «загнан за Можай» водителем, поскольку беречь корпоративную тачку не принято, дурно обслужен, так как бухгалтерия «ревела белугой» на каждой замене колодок, а уж состояния кузова и салона — ужасающее. Затёрты будут оба — буквально до дыр. Пробег — большой или очень большой. Ну и стоит этот «один владелец» своих денег?

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Папенькина радость

Любимому сыночку или дочурке родители купили новенький, такой безопасный и красивый, современный и технологичный, всем соседям на зависть автомобиль. На нем-то новоявленный водитель и сделал свои первый шаги, зачёркнуто, километры по многострадальному российскому асфальту: первый снесённый заборчик или столбик, первый взятый штурмом бордюрный камень, первая яма, в глубине которой видны бескрайние австралийские степи.

Дальше будут «бублики» на парковке, рывки со светофора и друзьям на «покататься». Культура вождения приходит с годами, со вмятинами и царапинами, с вырванными рычагами подвески и свёрнутыми бамперами, о большинстве из которых маме с папой не докладывают. Родители — это, обычно, для серьёзных ситуаций, а по мелочи — самостоятельно, на карманные деньги, подешевле.

Зачем покупать дорогой оригинальный элемент подвески, если есть точно такой же, но китайский? А ремень ГРМ, что стоит состояние? Ещё походит, не надо. Взять у мамы «на ТО», но выбрать вечеринку? Классика. Там же есть масло — вот оно и поездит дальше, ничего не будет. Так новый автомобиль день за днём превращается в чудовищную кассетную бомбу замедленного действия. Кто будет первым — мотор или коробка — узнаёт следующий владелец. Второй по счету.

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Дедушкина прелесть

Ничуть не лучший вариант — автомобиль пенсионера. Портал Quto.ru во всех подробностях описал этот легендарный российский миф и его реальные последствия. Дедушка может так разбить машину, что потом даже на чермет не примут. А может годами «собирать» ворота, столбики, клумбы и прочие малые архитектурные формы, уверенно подмазывая царапины гудроном и другими ещё советскими составами.

Привычные тезисы вроде забитых от медленной езды форсунок и редкого обслуживания — лишь вершина айсберга из некомпетентного обслуживания, чудовищных применённых для сбережения кузова составов, пены в гнилых порогах, гаражного кастомайзинга в лице применения запчастей от «Жигулей» не по назначению и многого другого. Однажды вляпавшись в подобную историю, выбрать будет непросто. А в ПТС — один владелец, ничто не предвещало, как говорится.

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На последние деньги

Автомобиль — символ достатка и мерило социального статуса в России. В некоторых социумах, где Mercedes G-klasse, припаркованный у помойки близ затрапезной пятиэтажки — норма жизни, покупают очень дорогие и сложные в обслуживании машины буквально на последние деньги. Часто — в долг. Главное ведь казаться, а не быть.

Первое техническое обслуживание у дилера обычно становится последним: ну какой глупец будет выбрасывать состояние за оригинальные тормозные колодки и профессиональную их замену с необходимым обслуживанием тормозных механизмов, когда есть гараж и китайская барахолка?

Кто будет соблюдать эти бесчеловечные регламенты, когда можно поменять масла на обычном СТО, сэкономив и на расходниках, и на сервисе? А можно и вообще не менять! Шах и мат тебе, немецкий инженер! Вот здесь и начинаются чудовищные неприятности, ошибки, выход из строя сказочно дорогих узлов, а после — появление на доске бесплатных объявлений: пробег маленький, состояние идеальное, один владелец. Дорого. И купить дорого, и привести в чувство после покупки.

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Наездник

Есть такая категория среди российских водителей, которые далёки от мысли о необходимости не только кататься, но и «саночки возить». Их максимум — помыть машину, раз в год заехать на СТО, чтобы подешевле скинули моргающий на приборной панели «гаечный ключик», сигнализирующий о необходимости обслужить ТС, после чего — газ в палас. Железо всё стерпит, больше скорость — меньше ям.

Автомобиль — механизм сложный, который непросто вывести из равновесия одним неверным движением. Но цепную реакцию никто не отменял: проигнорированная неисправность потянет за собой конструктивную гибель всего окружения, что актуально не только для подвески, но и для любого «сектора» — мотора, трансмиссии, кузова.

Почувствовав скорые инвестиции по самому широкому спектру, «наездник» предпочтёт машину скинуть, приобретя самому себе новую, которая выдержит несколько лет такой эксплуатации. А вот счастливому второму владельцу придётся несладко: менять и ремонтировать придётся целые пласты, конца-края не видя. И хватит ли сил-денег-времени, нужно подчеркнуть, очень большой вопрос. Часто — риторический.

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Выбирая подержанный автомобиль, нужно смотреть, конечно, документы. После — техническое состояние, начиная от кузова, транзитом через мотор и трансмиссию, и заканчивая подвеской. После — оценить свои возможности и потребности. И только потом оглядываться на пробег и количество владельцев.

Перечень собственников — ничего не гарантирует и не обещает. В этом несложно убедиться, разглядывая объявления о продажи того самого Gelendwagen. Рекорд из лично увиденного — 17 владельцев! А машина-то выглядит ничего, впечатляет, судя по фотографии.