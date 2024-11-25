Правительство отправило на доработку новую уголовную статью за автоподставы

Правительство России рекомендовало доработать законопроект, который выделяет автоподставы в отдельную статью. Такие поправки были предложены депутатами Госдумы в связи с высоким ростом подобных происшествий. В них предлагалось наказывать за такой вид мошенничества сроками от 4 до 7 лет заключения.

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Автоподставщиков на дорогах много. И каждый из них зарабатывает на своем. Одни - на страховых компаниях, другие - на автомобилистах. И те и другие устраивают так называемые подставные ДТП. Способов их устроить - множество. Поскольку и правила дорожного движения у нас не идеальны, и способы выявления причин ДТП не отличаются глубоким изучением ситуации.

По данным страховщиков, наиболее популярный способ автоподставщиков - поймать водителя на круговом движении, когда он собирается повернуть на нужную ему дорогу из второго ряда. Тут-то ему под бок и влетает машина, которая двигалась в своем ряду, но в прямом направлении. Недавно, кстати, осудили целую банду, в которой участвовал автоюрист. Они умудрились таким образом совершить более 60 аварий. Причем на огромные суммы, поскольку работали на Bentley. Именно этот премиальный автомобиль подставлялся под грузовики и "Газели". А за рулем его сидел тот самый автоюрист Евгений Афанасьев.

Схема была довольно сложна - нужно было подставиться под ДТП. Потом оформить дело по страховому случаю, потом тянуть время, не предоставляя машины на осмотр, а также не отвечая на запросы страховщика. А по истечение сроков предъявить судебный многомиллионный иск на ремонт, просрочку платежа, штраф по нарушению прав потребителя (50% процентов от суммы), экспертизу и все остальное.

Однако есть и другие способы мошенничества на дорогах. Автоюристы, например, приезжают на место ДТП, тут же выдают деньги пострадавшему автомобилисту. Но убедив его перед этим, что со страховой компании он больше не получит. Затем заключается с ним договор цессии, то есть передачи прав на истребование долга. И все. Автоюрист идет в суд, взыскивает со страховой уже не 30 тысяч рублей, а 30 млн рублей. А налоги за получение дохода ложатся на автовладельца.

Но есть и банальные способы. Можно просто резко затормозить на высокой скорости перед идущем сзади автомобилем, а потом сказать, что он не держал дистанцию. Или - довольно популярный способ - один автомобиль идет с выключенными огнями сбоку, а второй сгоняет с полосы дальним светом. Когда автомобилист перестроится, он обязательно заденет машину (дорогую), которая шла рядом.

В общем, по причине роста подобных случаев группа депутатов предложила ввести в Уголовный кодекс новую статью 163.1: "Умышленное создание дорожно-транспортного происшествия в целях вымогательства". За нее предусматривается нарушение до 4 лет лишения свободы. А за совершение такого преступления группой лиц - до 7 лет.

Что же не понравилось правительству?

"В настоящее время в зависимости от юридически значимых обстоятельств деяние, предусмотренное проектируемой статьей Кодекса, может квалифицироваться по статье 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", статье 159 "Мошенничество", статье 163 "Вымогательство" или статье 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" Кодекса.

Кроме того, совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору либо с использованием форменной одежды или документов представителя власти уже признаются обстоятельствами, отягчающими наказание, что влечет повышенные меры ответственности. То есть, Кодексом установлена возможность назначения более строгого наказания, чем предлагаемые автором законодательной инициативы, в случае его назначения по совокупности преступлений. Таким образом, законопроект нуждается в существенной доработке. Об этом ранее говорили и юристы.

Как считает адвокат Сергей Радько, проект снижает наказание. Дело в том, что по статье "Мошенничество", по которой в основном возбуждаются такие дела, срок зависит от суммы ущерба. Больше миллиона - 10 лет. Ремонт машины у нас может стоить гораздо больше миллиона. А это значит, что законопроект предусматривает смягчение наказания для автоподставщиков.

Но все юристы сходятся в одном: как доказать, что водитель подставлялся под удар? Он двигался по правилам. В него въехал другой водитель. И кто решит, кто прав, а кто виноват? Эта дилемма не может быть разрешена законами. Правила дорожного движения не предусматривают 90% дорожных ситуаций. В них водители должны договариваться между собой.