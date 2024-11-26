Автоэксперт Шкуматов: не все китайские автомобили подвержены коррозии

Автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал новость о том, что число жалоб на коррозию от владельцев китайских авто, которым не больше четырех лет, увеличилось более чем на 35%. По его словам, не все машины из КНР подвержены коррозии. "Машины какого-нибудь одного бренда, например, хорошо адаптированы к российским условиям. У них все нормально с кузовными элементами. А вот автомобили, которые привозят сюда параллельным импортом, часто менее надежны", - отметил эксперт. Он посоветовал владельцам автомобилей из Китая не экономить на антикоррозийной обработке, особенно если машина ввезена неофициально. Как сообщает Telegram-канал "Shot Проверка", в России китайские автомобили рискуют не пережить 2025 год из-за повышения цен на антикоррозийную обработку. Причина роста цен - подорожание материалов. К примеру, стоимость битума поднялась на 25%, а составов для цинкования - на 20%. Также издание указывает на нехватку рабочей силы.