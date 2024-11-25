Перечислены самые проблемные автомобили по версии немцев

Самыми проблемными автомобилями по версии немецких экспертов являются Tesla Model 3 и Dacia Logan. Рейтинг надежности составили специалисты организации TÜV на основе данных, полученных от водителей, проходившись регулярные техосмотры. Главными дефектами электрокаров назвали частые проблемы с подвеской, тормозами и светотехникой. Проблемы возникают у батарейных моделей возрастом от двух до пяти лет. При этом самой удачной моделью в большинстве категорий признали Porsche 911.

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По мнению экспертов, неисправности у Tesla Model 3 связаны с нюансами конструкции электромобиля. Например, ходовая модели изнашивается из-за массы батареи. А поскольку электрокар тормозит в основном за счет рекуперации энергии, штатные узлы не получают достаточной нагрузки для работы в исправном состоянии. Лидерами же в сегменте подержанных машин в возрасте от двух до трех лет специалисты признали Volkswagen e-Golf, Hyundai Kona и MINI Cooper SE.

В категории автомобилей возрастом от 6 до 11 лет худшими эксперты назвали Dacia Dokker и Logan. В сегменте от 12 до 13 лет наиболее проблемной моделью признали Renault Twingo. При этом самым удачной подержанной моделью в категориях от четырех до 13 лет стал Porsche 911. Среди машин возрастом до трех лет меньше все неисправностей возникает у Honda Jazz, Volkswagen Golf Sportsvan и Audi Q2.

В категории автомобилей возрастом от 6 до 11 лет худшими эксперты назвали Dacia Dokker и Logan. В сегменте от 12 до 13 лет наиболее проблемной моделью признали Renault Twingo. При этом самым удачной подержанной моделью в категориях от четырех до 13 лет стал Porsche 911. Среди машин возрастом до трех лет меньше все неисправностей возникает у Honda Jazz, Volkswagen Golf Sportsvan и Audi Q2.

В конце марта специалисты перечислили самые проблемные семейные автомобили. В лидерах антирейтинга неожиданно оказались немецкие модели.