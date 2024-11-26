Эксперт рассказал, как правильно мыть машину зимой

Зима – сложное время для автомобиля. Машина постоянно подвергается воздействию грязи, соли и реагентов, и многие водители задаются вопросом, можно ли мыть машину зимой. Вместе с экспертами выясняем, стоит ли мыть машину в мороз, как часто и где приводить свое авто в порядок.

© АвтоКод

Можно ли мыть автомобиль зимой

Мыть машину зимой не только можно, но и нужно. Дело в том, что грязь, соль и химические реагенты, оседая на кузове, повреждают лакокрасочное покрытие и ускоряет коррозию.

– На кузове скапливаются грязь, соль и реагенты, которые используют для обработки дорог, – говорит генеральный директор компании RusTransChina Александр Стрельников. – Если не мыть автомобиль, эти вещества могут повредить лакокрасочное покрытие и вызвать коррозию. Регулярная мойка поможет сохранить внешний вид автомобиля и продлить срок его службы. Если вы планируете мыть машину, стоит обзавестись специальными жидкостями для зимней мойки, которые не замерзают при низких температурах. Также полезно иметь в арсенале щетки для удаления снега и льда с кузова и стекол. Не забывайте о защите кузова воском или специальными составами, которые помогут предотвратить коррозию.

Если не будете мыть машину:

Кузов со временем покроется микротрещинами.Резиновые детали потеряют эластичность.Пластиковые элементы помутнеют.

Таким образом, зимой уход за машиной не менее важен, чем в другое время года.

При какой температуре можно мыть машину зимой

Итак, мы выяснили можно ли мыть машину в мороз, теперь разберемся, при какой температуре это безопасно делать. Специалисты не рекомендуют мыть авто при низкой температуре: вода замерзнет, а это, в свою очередь, повысит риск повреждения деталей.

– Мы рекомендуем мыть автомобиль при температуре до -5°C, – говорит эксперт Likvi.com Александр Коротков. – В морозы ниже этой отметки вода может замерзнуть на поверхности, что приведет к повреждению уплотнителей и механических частей. В сильный мороз велик риск образования льда, а это может повредить замки вашего автомобиля.

Где помыть машину в мороз

Лучше всего мыть машину у профессионалов. Автомойки обеспечивают тщательную просушку и минимизируют риск примерзания элементов автомобиля. Также можно воспользоваться мойкой самообслуживания, но тут нужно следить, чтобы вода не попала на уплотнители.

– Мыть машину можно самостоятельно, но мы советуем делать это в крытых и отапливаемых помещениях, – говорит Александр Коротков. – Оптимальные варианты – отапливаемая автомойка или мойка самообслуживания с подогревом и сушкой теплым воздухом.

Как помыть машину зимой самостоятельно

Правила зимней мойки схожи с летними.

Отталкивайтесь от состояния автомобиля и придерживайтесь следующих рекомендаций, как можно мыть машину зимой:

Если на машине есть снег и лед, не сбивайте их под давлением воды, иначе лед может повредить лакокрасочное покрытие или отскочить и сделать скол или царапину.Поливать горячей водой машину тоже не стоит, иначе из-за перепада температуры могут лопнуть стекла. Лучше использовать проточную холодную воду.

Если машина не мылась несколько месяцев и на ней есть ошметки грязи, сначала сбейте их и только после этого нанесите обычный щелочной шампунь. Средство наносите снизу вверх, прорабатывая арки и труднодоступные места. На капот, так как это самая горячая часть кузова, шампунь наносите в последнюю очередь. После этого немного подождите – дайте химии немного поработать, но не до полного высыхания.Смойте пену снизу-вверх, начиная с передней части авто. Так вы будете видеть, что смываете, плюс, сработает двойной эффект пены – она пройдет по нижней части авто.После этого нанесите ручной шампунь. У него высокая степень скольжения, кислотная среда погасит щелочь от первого состава. Мойку начните с крыши, затем спуститесь до зоны остекления, центральной части автомобиля до ватерлинии и после этого помойте пороги.Смойте пену, начиная с крыши.

Мыть машину можно специальной варежкой или крупнопористой губкой. По завершении мойки протрите кузов микрофибровым полотенцем в направлении сверху вниз.

Что делать после мойки машины в мороз

Не глушите машину сразу после мойки – оставьте ее прогреться, чтобы просушить все узлы, и насухо протрите уплотнители дверей.

Также можно немного «поморозить» автомобиль:

открыть все двери;отвести от лобового стекла щетки стеклоочистителя;дать машине постоять так около пяти минут.

Когда поедете, выполните несколько торможений – тем самым разогреете тормозные механизмы.

Как часто мыть машину зимой

Единых рекомендаций по частоте мойки зимой нет. Главное правило – поддерживать автомобиль в чистоте.

– Частота мойки зависит от условий эксплуатации, – отмечает Александр Стрельников. – Если вы много ездите по грязным или засоленным дорогам, рекомендуется мыть машину каждые одну-две недели. В противном случае достаточно одной мойки в месяц.

Если планируете в будущем продажу машины, чистота и ухоженный внешний вид будут особенно важны. Оценить стоимость авто вам поможет агрегатор «Автокод Поиск». Он показывает среднюю стоимость машины в регионах и по все стране – можно сопоставить цены и установить свою. Также перед продажей рекомендуем проверить авто на запреты и наличие штрафов ГИБДД и, если они есть, устранить.

Автор: Юрий Кондрашов