Эксперт Балабас: бюджетные китайские машины спасут российский авторынок

Автоэксперт Евгений Балабас рассказал "Общественной Службе Новостей", что на фоне растущих цен на автомобили и падения продаж спасением для российского рынка в 2025 году могут стать бюджетные машины из Поднебесной.

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И хотя китайские производители пока не поставляют в Россию свои самые дешевые модели, но в ближайшем будущем они могут занять нишу доступных авто, полагает Балабас. По его словам, у отечественных производителей на то, чтобы обеспечить рынок дешевыми авто, пока не хватает мощностей.

По мнению эксперта, китайские бренды могут изменить ситуацию на рынке, если начнут делать ставку на простые модели. Такое развитие событий Балабас сравнил с процессом, когда вместо повышения стоимости уменьшают объем упаковки. Доступные авто могут вернуть автовладельцев и к культуре самостоятельного ремонта, предположил он.

Ситуация на рынке пока не критична, и у России есть шансы избежать массового устаревания автопарка, резюмировал эксперт.

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