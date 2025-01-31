На что обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом

Покупка автомобиля с пробегом требует внимательности и осторожности. Об этом журналу «За рулем» рассказал руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев.

« Д л я н а ч а л а н у ж н о о п р е д е л и т ь б ю д ж е т . О н д о л ж е н в к л ю ч а т ь н е т о л ь к о с т о и м о с т ь а в т о м о б и л я , н о и д о п о л н и т е л ь н ы е р а с х о д ы » , — р а с с к а з а л с п е ц и а л и с т .

По словам эксперта, нужно собрать информацию о модели, изучить возможные проблемы, слабые места конструкции, а также стоимость запчастей и технического обслуживания. Также следует проверить наличие документов: ПТС, свидетельства о регистрации.

Антюфьев отмечает, что покупателям следует проверить техническое состояние автомобиля: осмотреть двигатель, все шланги, патрубки и соединения. Также нужно проверить, в каком состоянии салон машины. Эксперт рекомендует покупателю провести тест-драйв, при этом следует обратить внимание на отсутствие посторонних звуков, вибраций или нехарактерного поведения автомобиля во время движения.

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