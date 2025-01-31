Dacia Sandero стал лидером европейского рынка
Бюджетная Dacia Sandero стала европейским бестселлером по итогам 2024 года. По данным исследовательской компании JATO Dynamics, компактный хэтчбек Dacia Sandero по итогам прошлого года стал самым продаваемым в Европе — 268 101 единица, что на 14% больше относительно данных 2023 года.
На втором месте оказался Renault Clio, чьи продажи выросли за год на 7%, составив 216 317 единиц. Далее расположился Volkswagen Golf с ростом реализации на 17% — 215 715 единиц.
Замыкают пятёрку Tesla Model Y с падением реализации на 17%, к чему привели 209 214 проданных машин, и Volkswagen T-Roc также с незначительным сокращением реализации на 1% — 202 840 единиц.
Также в топ-10 самых продаваемых моделей на европейском рынке по итогам 2024 года попали Peugeot 208 — 199 909 единиц, рост на 3%, Toyota Yaris Cross — 194 006 единиц, рост на 10%, Skoda Octavia — 180 607 единиц, рост на 12%, Dacia Duster — 175 213 единиц, рост на 13%, Toyota Yaris — 174 042 единиц, рост на 12%.
Ранее стало известно, что Lexus был вынужден прекратить продажи модели LS в Великобритании. С 2020 года там продано всего 39 единиц флагманского седана, включая три автомобиля в прошлом году. На официальном сайте Lexus UK подтверждается, что LS был удалён из раздела «Новые автомобили». На странице модели появилось объявление:
«Lexus прекратил выпуск LS в Великобритании. Однако для получения дополнительной информации о наличии подержанных автомобилей LS обратитесь в ближайший центр или выполните поиск в Интернете».