У Tesla слишком много недостатков для машины мечты

Владельцы Tesla распродают свои электромобили. В августе прошлого года во многих мировых СМИ, включая российские, появились фотографии с полузаброшенной парковки, где стоят сотни новеньких автомобилей Tesla. Тогда никто и не думал, что американский бренд завершит год в приличном финансовом «минусе», а обладатели некогда модных и очень технологичных машин будут жалеть об их покупке.

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В октябре калифорнийские полицейские стали массово отказываться от служебных Tesla. По словам правоохранителей, машина слишком тесная для рабочих задач — сзади может поместиться только один задержанный. Кроме того, малый запас хода электрокара часто приводило к тому, что полисмены вместе с задержанным сидели в машине и ждали её полной зарядки. В течение года всплывали новости из разных штатов с жалобами автолюбителей на качество исполнения этих дорогих машин.

Владельцы, которые выставляют свои Tesla на продажу после нескольких лет эксплуатации, называют разные причины для этого: сложности в обслуживании, включая стоимость, дефицит запчастей, неподходящий климат, ну и главное — очень высокая цена.

Сейчас в Казахстане можно найти довольно много объявлений о продаже трёх- или пятилетних Tesla по ценам вдвое ниже стоимости аналогичного нового автомобиля в салоне. Так, кроссоверы Model Y с пробегом стоят 10 — 12 миллионов тенге (1,9 — 2,3 миллиона рублей), а Model X, чья стоимость достигает 70 миллионов тенге, продаётся за 30 миллионов. Высокие расходы при эксплуатации, дефицит запчастей и длительное ожидание их поставки не устраивают владельцев. Да и зима в Казахстане для электрокара — ещё то испытание. Точнее, для обладателя электромобиля.

В Польше другая проблема. Там министр спорта призвал сограждан не покупать Tesla после ультраправых, как посчитали поляки, заявлений Илона Маска, который сказал, что дети не должны нести ответственность за грехи своих предков. Эти слова вызвали широкий резонанс в Германии и Польше, где тема нацистских преступлений крайне болезненная.

Так что, неизвестно, как завершится для Tesla этот год. Но Маск уже сделал попытку реанимировать интерес и репутацию своих машин — он объявил о создании экономичных моделей.