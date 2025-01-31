Аналитики выяснили, как теряют в цене китайские автомобили
Как показал анализ совместной статистики Группы Ренессанс Страхование и автомобильной системы Pango Cars, специализирующейся на продаже авто с пробегом по всей России, снижение стоимости китайских автомобилей с пробегом по отношению к новым оказалось сопоставимо с прочими производителями. За годы пользования они теряют в цене чуть больше западноевропейских, корейских, японских и российских автомобилей.
Например, за первый год снижение стоимости китайского авто в среднем составляет 11%, что почти соразмерно автопрому Франции (-10,8%), США (-10,1%), Англии (-10,1%) и России (-9,5%) и меньше, чем у немецкого автопрома (-12,4%).
За второй год "китайцы" дешевеют в среднем еще на (-12,9%) - чуть сильнее, чем , немецкие (-12%), , японские (-10,9%), российские (-10,5%) и французские (-10,1%) автомобили, и меньше, чем итальянские и (-14,6%).
За четвертый год китайские авто дешевеют не так активно в отличие от брендов производителей других стран (-10,2%). Для сравнения автомобили производства Германии теряют в стоимости (-14,3%), , России (-13%), Франции (12,1%), Японии (12%), Кореи (11,9%) и тд.
"Исходя из результатов опроса, китайский автопром сохранит свои устойчивые позиции в России, в том числе благодаря улучшениям в сервисном обслуживании и положительному опыту эксплуатации, - говорит вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов. - Статистика изменения стоимости китайского автопрома по мере увеличения пробега подкрепляет наши выводы. Соответственно, мы рассматриваем китайских автопроизводителей как ключевых партнеров и предлагаем особенно привлекательные условия по каско для авто производства Китая".
"В ходе эксплуатации любой автомобиль теряет свою стоимость. Потеря стоимости автомобиля зависит от марки, модели, репутации и популярности авто. Китайские бренды с каждым годом становятся наиболее востребованными, поэтому и их стоимость со временем снижается наравне с брендами-производителями стран, к которым сегодня есть доверие, приобретенное годами", - комментирует Антон Ганжа, руководитель автомобильной системы Pango Cars.
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В январе Группа Ренессанс Страхование и федеральная мультибрендовая сеть автосервисов Caready провели опрос среди владельцев китайских автомобилей на предмет того, насколько они удовлетворены опытом вождения и обслуживания этих авто. Абсолютное большинство респондентов (81%) оказались в целом довольны своими автомобилями и отметили, что в прошлом году по сравнению с предыдущими годами обслуживать автомобиль стало заметно проще с точки зрения доступности запчастей и стоимости обслуживания.
Китайский автопром является одним из лидеров по продажам по итогам 2024 года. В прошлом году Haval вошел в тройку самых востребованных марок, заняв второе место с результатом в 191 тысячу проданных экземпляров и уступив только российской Lada (436,2 тысячи проданных экземпляров). Еще три китайских марки преодолели отметку в 100 тысяч проданных экземпляров: это Chery (157 тысяч), Geely (149 тысячи) и Changan (106 тысячи).