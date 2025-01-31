Аналитики выяснили, как теряют в цене китайские автомобили

Как показал анализ совместной статистики Группы Ренессанс Страхование и автомобильной системы Pango Cars, специализирующейся на продаже авто с пробегом по всей России, снижение стоимости китайских автомобилей с пробегом по отношению к новым оказалось сопоставимо с прочими производителями. За годы пользования они теряют в цене чуть больше западноевропейских, корейских, японских и российских автомобилей.

Например, за первый год снижение стоимости китайского авто в среднем составляет 11%, что почти соразмерно автопрому Франции (-10,8%), США (-10,1%), Англии (-10,1%) и России (-9,5%) и меньше, чем у немецкого автопрома (-12,4%).

За второй год "китайцы" дешевеют в среднем еще на (-12,9%) - чуть сильнее, чем , немецкие (-12%), , японские (-10,9%), российские (-10,5%) и французские (-10,1%) автомобили, и меньше, чем итальянские и (-14,6%).

За четвертый год китайские авто дешевеют не так активно в отличие от брендов производителей других стран (-10,2%). Для сравнения автомобили производства Германии теряют в стоимости (-14,3%), , России (-13%), Франции (12,1%), Японии (12%), Кореи (11,9%) и тд.

"Исходя из результатов опроса, китайский автопром сохранит свои устойчивые позиции в России, в том числе благодаря улучшениям в сервисном обслуживании и положительному опыту эксплуатации, - говорит вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов. - Статистика изменения стоимости китайского автопрома по мере увеличения пробега подкрепляет наши выводы. Соответственно, мы рассматриваем китайских автопроизводителей как ключевых партнеров и предлагаем особенно привлекательные условия по каско для авто производства Китая".

" В х о д е э к с п л у а т а ц и и л ю б о й а в т о м о б и л ь т е р я е т с в о ю с т о и м о с т ь . П о т е р я с т о и м о с т и а в т о м о б и л я з а в и с и т о т м а р к и , м о д е л и , р е п у т а ц и и и п о п у л я р н о с т и а в т о . К и т а й с к и е б р е н д ы с к а ж д ы м г о д о м с т а н о в я т с я н а и б о л е е в о с т р е б о в а н н ы м и , п о э т о м у и и х с т о и м о с т ь с о в р е м е н е м с н и ж а е т с я н а р а в н е с б р е н д а м и - п р о и з в о д и т е л я м и с т р а н , к к о т о р ы м с е г о д н я е с т ь д о в е р и е , п р и о б р е т е н н о е г о д а м и " , - к о м м е н т и р у е т А н т о н Г а н ж а , р у к о в о д и т е л ь а в т о м о б и л ь н о й с и с т е м ы P a n g o C a r s .

«Начались тектонические сдвиги»: что произошло с авторынком России в 2024 году

В январе Группа Ренессанс Страхование и федеральная мультибрендовая сеть автосервисов Caready провели опрос среди владельцев китайских автомобилей на предмет того, насколько они удовлетворены опытом вождения и обслуживания этих авто. Абсолютное большинство респондентов (81%) оказались в целом довольны своими автомобилями и отметили, что в прошлом году по сравнению с предыдущими годами обслуживать автомобиль стало заметно проще с точки зрения доступности запчастей и стоимости обслуживания.

Китайский автопром является одним из лидеров по продажам по итогам 2024 года. В прошлом году Haval вошел в тройку самых востребованных марок, заняв второе место с результатом в 191 тысячу проданных экземпляров и уступив только российской Lada (436,2 тысячи проданных экземпляров). Еще три китайских марки преодолели отметку в 100 тысяч проданных экземпляров: это Chery (157 тысяч), Geely (149 тысячи) и Changan (106 тысячи).