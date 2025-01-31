Пять любопытных фактов о дизеле

«За рулем» рассказал, в какую ловушку попала Европа с дизтопливом и Adblue

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1. Уголь – топливо для дизеля

Изначально дизельный двигатель не рассчитывался для работы на солярке. В качестве топлива Рудольф Дизель планировал использовать каменноугольную пыль и даже растительное масло.

Однако в результате экспериментов выяснилось, что каменноугольная пыль в качестве топлива не подходит, поскольку при сгорании образуется много золы. Сама же пыль обладает абразивными свойствами и царапает стенки цилиндра. Да и процесс подачи каменноугольной пыли в камеру сгорания вызывал трудности.

В результате изобретатель вынужден был сосредоточиться на нефтепродуктах.

2. Нанопыль вредна для экологии

Защитники природы обратились к изготовителям дизельных двигателей с требованием о ежегодном снижении вредных выбросов. Инженеры вынуждены были настолько обеднить горючую смесь, что выхлоп начал содержать сажу, называемую нанопылью.

3. Бензин вреднее дизеля

После появления в выхлопе дизельных моторов нанопыли «зеленые» не поняли, что их действия делают только хуже, и потребовали вовсе запретить использование дизельных двигателей, поскольку якобы только их выхлоп содержит сажу

Однако вскоре выяснилось, что бензиновые турбодвигатели с непосредственным впрыском вырабатывают более опасную нанопыль.

4. Голубое топливо губит дизель

В Европе современные дизельные двигатели имеют систему очистки выхлопных газов с применением Adblue – жидкого реагента. По сути, это раствор деминерализованной воды и мочевины.

Интересный факт в том, что мочевина получается из аммиака путем синтеза. В свою очередь, аммиак добывается из природного газа. А газ, как известно, в Европе стоит недешево. По этой причине компания BASF значительно снизила производство аммиака. Это привело к шестикратному росту стоимости Adblue. При этом стоит учитывать, что использование дизельных двигателей с нейтрализаторами SCR без Adblue в Европе запрещено с 2008 года. Вот такая ловушка.

5. Разноцветное дизтопливо

О разных цветах солярки ходят несколько мифов. Развеять их поможет эксперт компании «Газпромнефть» Виктор Чуяков:

« О т л и ч и я в ц в е т е д и з т о п л и в р а з н ы х п р о и з в о д и т е л е й м о г у т б ы т ь о б у с л о в л е н ы т е х н о л о г и ч е с к и м и о с о б е н н о с т я м и к о н к р е т н о г о п р о и з в о д с т в а . Н а п р и м е р , е с л и о д и н и т о т ж е Н П З в ы п у с к а е т Д Т п о Г О С Т у и п о Т У , э т и д в а п р о д у к т а м о г у т р а з л и ч а т ь с я п о ц в е т у . Н о п р я м о й и д е н т и ф и к а ц и и , к а к и с в я з и ц в е т а т о п л и в а с с е з о н н о с т ь ю и л и е г о п р о и з в о д и т е л е м , н е с у щ е с т в у е т . Л е т н е е и з и м н е е д и з е л ь н о е т о п л и в о в и з у а л ь н о т а к ж е н е р а з л и ч а ю т с я . М о ж н о д а ж е с к а з а т ь , ч т о с т е п е н ь о ч и с т к и с о в р е м е н н о г о т о п л и в а д о с т и г л а т а к о г о у р о в н я , ч т о в и з у а л ь н о н е в с е г д а м о ж н о о т л и ч и т ь д а ж е б е н з и н о т Д Т » .

Зимнее дизтопливо рассчитано на использование в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и европейской части РФ. В более теплых регионах нашей страны на АЗС замена летнего топлива на зимнее начинается с конца осени, когда столбик термометра опускается до нуля градусов.

В целом история дизельных двигателей насчитывает почти 130 лет, и хочется верить, что продлится она еще очень долго.