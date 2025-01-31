В Беларуси могут повысить утильсбор

В Беларуси могут повысить утилизационный сбор до такого же уровня, как в России. Это приведёт к росту цен на автомобили, поставляемые в рамках параллельного импорта, рассказала "Известиям" управляющий директор Frank Auto.

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Специалист объяснила, что сейчас разница в сборах позволяет экономить поставщикам и предлагать россиянам автомобили по более низким ценам, чем они доступны у дилеров. Также могут исчезнуть выгодные предложения на покупку авто.

По прогнозам Франк, сокращение объёмов поставок авто по "серому" импорта может произойти в пять-семь раз - с нынешних 10-15% до 2-5%. Стоимость машин может вырасти тоже значительно: для массовых моделей на 3-8%, а для премиума - на 5-15%.

Ранее представитель другой крупной дилерской сети предположил, что в 2025 году в Россию могут вернуться BMW, Toyota, Kia и многие другие бренды.