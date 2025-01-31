Названы самые надежные французские авто за 500 тысяч рублей

Эксперт Ковалев перечислил самые надежные французские авто за 500 тысяч рублей
В 2025 году на российском рынке среди французских автомобилей стоимостью до 500 000 рублей можно найти несколько достойных вариантов. Об этом "Российской газете" рассказал Александр Ковалев из компании Expocar.
"Renault Logan - проверенный временем седан, известный своей надежностью и выносливостью, что особенно важно для российских дорог. Renault Sandero - хэтчбек с характеристиками, схожими с Logan, но с более современным дизайном. Renault Megane - просторный автомобиль с комфортной подвеской, больше подходящий для длительных поездок. Если хочется чего-то более оригинального, стоит обратить внимание на Peugeot 206 или Citroën C3 - компактные городские автомобили с ярким дизайном. Однако их обслуживание, как правило, обойдется дороже, чем у моделей Renault", - отметил специалист.
Ранее Ковалев назвал надежные корейские автомобили за 500 тысяч рублей.