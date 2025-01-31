Названы самые надежные французские авто за 500 тысяч рублей

В 2025 году на российском рынке среди французских автомобилей стоимостью до 500 000 рублей можно найти несколько достойных вариантов. Об этом "Российской газете" рассказал Александр Ковалев из компании Expocar.

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" R e n a u l t L o g a n - п р о в е р е н н ы й в р е м е н е м с е д а н , и з в е с т н ы й с в о е й н а д е ж н о с т ь ю и в ы н о с л и в о с т ь ю , ч т о о с о б е н н о в а ж н о д л я р о с с и й с к и х д о р о г . R e n a u l t S a n d e r o - х э т ч б е к с х а р а к т е р и с т и к а м и , с х о ж и м и с L o g a n , н о с б о л е е с о в р е м е н н ы м д и з а й н о м . R e n a u l t M e g a n e - п р о с т о р н ы й а в т о м о б и л ь с к о м ф о р т н о й п о д в е с к о й , б о л ь ш е п о д х о д я щ и й д л я д л и т е л ь н ы х п о е з д о к . Е с л и х о ч е т с я ч е г о - т о б о л е е о р и г и н а л ь н о г о , с т о и т о б р а т и т ь в н и м а н и е н а P e u g e o t 2 0 6 и л и C i t r o ë n C 3 - к о м п а к т н ы е г о р о д с к и е а в т о м о б и л и с я р к и м д и з а й н о м . О д н а к о и х о б с л у ж и в а н и е , к а к п р а в и л о , о б о й д е т с я д о р о ж е , ч е м у м о д е л е й R e n a u l t " , - о т м е т и л с п е ц и а л и с т .

Ранее Ковалев назвал надежные корейские автомобили за 500 тысяч рублей.