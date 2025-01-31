Эксперт Ковалев перечислил самые надежные французские авто за 500 тысяч рублей

В 2025 году на российском рынке среди французских автомобилей стоимостью до 500 000 рублей можно найти несколько достойных вариантов. Об этом "Российской газете" рассказал Александр Ковалев из компании Expocar.

Названы самые надежные французские авто за 500 тысяч рублей
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"Renault Logan - проверенный временем седан, известный своей надежностью и выносливостью, что особенно важно для российских дорог. Renault Sandero - хэтчбек с характеристиками, схожими с Logan, но с более современным дизайном. Renault Megane - просторный автомобиль с комфортной подвеской, больше подходящий для длительных поездок. Если хочется чего-то более оригинального, стоит обратить внимание на Peugeot 206 или Citroën C3 - компактные городские автомобили с ярким дизайном. Однако их обслуживание, как правило, обойдется дороже, чем у моделей Renault", - отметил специалист.

Ранее Ковалев назвал надежные корейские автомобили за 500 тысяч рублей.

Автоэксперт
Peugeot 206
Renault Megane
Renault Logan
Renault Sandero
Renault
Peugeot
Александр Ковалев