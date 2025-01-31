В России растет дефицит новых машин

Проблема нехватки новых автомобилей в России остается главной бедой на российском авторынке, сообщает портал "Автовзгляд".

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У любого авторынка есть две основные величины - количество и качество. В вопросе качества собеседники агентства выделяют в первую очередь не технические показатели, а наличие выбора автомобилей. А он, по мнению специалистов, не так уж и велик.

По данным аналитиков "Автостата", среди всего объема отечественная Lada занимает лишь 28% поставок легковых авто, в то время как машины из Китая завоевали себе 68%. И с такими показателями как такового разнообразия между собой они не имеют. А более перспективные и интересные представители поставляются исключительно альтернативным параллельным импортом. И доля его крайне мала - лишь 10 процентов. По мнению специалистов, она будет уменьшаться и дальше.

Существующие проблемы привели к закономерном последствиям. Отечественный автопарк перешел в стадию устаревания. По данным Ассоциации "Российские автомобильные дилеры", за прошедшие годы доля автомобилей старше 10 лет в стране поднялась с 48,9% до 72,2%. Одной из причин, которая повлияла на положение дел, является ключевая ставка в 21% и рост утильсбора.

Глава РОАД Алексей Подщеколдин в свою очередь заявил, что для омоложения автомобильного рынка нужно выпускать не меньше 3 миллионов машин в год в течение последующих десятилетий.

Ранее "РГ" сообщала, что автомобили в России могут подорожать на фоне роста утильсбора в Беларуси.