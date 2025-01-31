Россияне потратили астрономическую сумму на б/у машины

Совместное исследование «Газпромбанк Автолизинг» и аналитического агентства «Автостат» выяснило, что на приобретение подержанных автомобилей в прошлом году россияне потратили 6,95 триллиона рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Аналитики признали этот показатель рекордным, что стало возможным по двум причинам — за год средневзвешенная цена машины выросла на 13%, а объём вторичного рынка — на 6%.

Самый заметный рост трат произошел с китайскими подержанными машинами, на которые было потрачено 273,2 миллиарда рублей, что в 2,3 раза больше значений 2023 года. На покупку российских машин с пробегом автолюбители потратили 622,5 миллиарда рублей, что на 41,3% больше, чем годом ранее. Но ещё больше россияне потратились на корейские машины — 1,04 триллиона рублей, что ан 23,4% больше от года к году.

Наименьшие траты зафиксированы в сегменте машин до пяти лет — 2 триллиона, что всего на 5,7% больше по сравнению с 2023 годом. Но на автомобили в возрасте от пяти до девяти лет траты увеличились почти на 22% и составили 2,19 триллиона.

В «географическом» рейтинге лидируют подержанные машины европейских марок, на которые было потрачено 2,46 триллиона рублей, что на 15,6% больше прошлогоднего показателя. Японские машины на втором месте — 2,17 триллиона с прибавкой на 10,3%, на третьем — американские, которые обошлись россиянам в 368,5 миллиарда рублей, что на 12,3% больше трат 2023 года.