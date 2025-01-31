Как реально дешевеют китайские машины за несколько лет владения

Группа «Ренессанс Страхование» и Pango Cars провели исследование, в котором изучили изменение стоимости подержанных автомобилей китайских марок по отношению к новым. Выяснилось, что машины из Китая теряют в цене примерно столько же, сколько европейские, корейские, японские и российские.

За первый год владения потери у «китайцев» такие же, как у других: они в среднем дешевеют на 11 процентов. Французские автомобили, для сравнения, теряют 10,8 процента цены, американские и британские — по 10,1 процента, российские — 9,5 процента. Сильнее всех дешевеют немецкие машины — на 12,4 процента.

За второй год китайские автомобили теряют уже 12,9 процента, что чуть больше показателей машин из других стран. «Немцы» становятся дешевле на 12 процентов, «японцы» — на 10,9; 10,5 и 10,1 процента теряют российские и французские машины соответственно.

Дальше удешевление «китайцев» замедляется. Четвертый год снизит цену на 10,2 процента, в то время как машины из Германии потеряют 14,3 процента, из России — 13 процентов, из Франции — 12,1 процента, из Японии — 12 процентов, из Южной Кореи — 11,9 процента.

Однако есть и другие исследования с совершенно иными результатами. Так, по данным «Газпромбанк Автолизинг», китайские автомобили за первый год владения теряют в цене аж 40 процентов: то есть, купленный за 2,5 миллиона кроссовер через год удастся продать только за 1,5 миллиона. Объясняют это тем, что россияне все еще настороженно относятся к китайскому автопрому.