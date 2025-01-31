Эксперт Бредихин объяснил, почему растут цены на автозапчасти. За последние несколько лет компоненты для ремонта автомобилей значительно подорожали. По мнению директора Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина, которое приводят IZ.RU, произошло это по двум причинам — падение курса национальной валюты и ухудшение условий поставок деталей в нашу страну.

Отмечается, что в 2024 году средний курс доллара в России вырос на 15% относительно 2023-го, а евро — на 14%. Это является одним из двух из основных негативных факторов.

Кроме того, усиление санкций на проведение расчётов и физических поставок привело к сложностям как с проведением платежей, так и с логистикой. В итоге комплектующие, которые используют страховые компании, стали дороже, а стоимость договора каско удерживается на одном уровне.

« В т о ж е в р е м я , п о д а н н ы м з а д е в я т ь м е с я ц е в 2 0 2 4 г о д а , с р е д н я я п р е м и я п о д о г о в о р а м К А С К О н е у в е л и ч и л а с ь , с о с т а в и в 2 5 , 5 т ы с . р у б л е й н а о д и н д о г о в о р . Э т у д и н а м и к у м ы с в я з ы в а е м с у в е л и ч е н и е м д о л и д о г о в о р о в м и н и - К А С К О , и м е ю щ и х о г р а н и ч е н н о е с т р а х о в о е п о к р ы т и е . П р и э т о м с р е д н я я в ы п л а т а з а т о т ж е п е р и о д с у щ е с т в е н н о в ы р о с л а — с о 1 5 5 т ы с . р у б л е й з а д е в я т ь м е с я ц е в 2 0 2 3 г о д а д о 1 8 9 т ы с . р у б л е й з а д е в я т ь м е с я ц е в 2 0 2 4 г о д а » , — о т м е т и л э к с п е р т .

О росте выплат автомобилистам по добровольной автостраховке сообщил и старший управляющий продуктом департамента розничного страхования РЕСО-Гарантия Павел Яковлев. По его словам, размер компенсации увеличился на 30%, и связано это, в первую очередь, с увеличением затрат на логистику.

Эксперт пояснил, что цены на запчасти для европейских автомобилей выросли, в среднем, на 53%, на китайские — на 33%, на корейские — на 22%, на отечественные — на 19%.