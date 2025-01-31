Как избежать навязанных допусловий при покупке машины

Эксперты рассказали, как при покупке авто обойти уловки автосалона и сэкономить

Зачастую за заманчивыми предложениями при покупке автомобиля могут скрываться различные подводные камни, которые сложно распознать. Эксперты издания Pravda.Ru поделились советами, как избежать возможных уловок, а также сэкономить на покупке машины.

Сотрудники автосалонов в телефонном разговоре с потенциальным покупателем обещают различные преференции в виде щедрых скидок или наличия редких комплектаций. Но при визите в салон выясняется, что нужная модель продана, а скидки на другие варианты не действуют. Попросите менеджера прислать на почту коммерческое предложение с указанием всех условий – это поможет избежать сюрпризов и сэкономить нервы.

Дополнительные опции являются одним из излюбленных приемов автосалонов. Речь идет о сигнализации, ковриках или антикоррозийной обработке, которые увеличат окончательную стоимость авто от 100 до 500 тысяч рублей. Попробуйте обратиться в другой дилерский центр, где предложат те же условия, но без допуслуг.

Сдача старой машины в трейд-ин на первый взгляд кажется выгодной, но зачастую оценка автомобиля оказывается ниже рыночной, а обещанная скидка меньше, чем предполагалось. Поэтому нужно заранее узнать порядок цен на вторичном рынке старой машины, эта информация поможет сравнить цену с предложенной дилером.

Дилеры не всегда озвучивают скидки от официальных производителей, поэтому лучше заранее изучить предложения на официальном сайте производителя.

Иногда при транспортировке новый автомобиль может получить мелкие повреждения, чтобы этого избежать, внимательно осмотрите кузов, состояние лакокрасочного покрытия, и уточните – были ли какие-то работы по устранению дефектов.

Помните, автокредит с огромной экономией может оказаться выгодным только для дилера. Иногда в договоре могут быть скрытые комиссии, высокие ставки или обязательное страхование. Поэтому внимательно изучите все условия договора и пересчитайте полную стоимость кредита во избежание переплат.