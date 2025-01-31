Как правильно буксировать автомобиль на гибкой и жесткой сцепке

Буксировка автомобиля требует строгого соблюдения техники безопасности и правил дорожного движения.

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Выберите подходящий способ буксировки

Гибкая сцепка. Максимальная длина троса — 4–6 метров, на тросе должны быть светоотражающие элементы (красные флажки), скорость: не более 50 км/ч.

Жесткая сцепка (металлическая конструкция). Длина — до 4 метров, подходит для автомобилей с неработающими тормозами или КПП, скорость до 50 км/ч.

Частичная погрузка (эвакуатор или платформа). Используется при серьезных поломках (например, неисправная подвеска), передние колеса буксируемого авто фиксируются на платформе.

Подготовка к буксировке

Проверьте оба автомобиля на исправность сцепного устройства, тормозов, фар и габаритов. Убедитесь, что буксирующий автомобиль тяжелее буксируемого минимум на 20%.

Включите зажигание в буксируемом авто, чтобы разблокировать руль и обеспечить работу световых приборов. Согласуйте сигналы: например, два гудка — остановка, мигание фарами — опасность.

Процесс буксировки

Закрепите трос/конструкцию, крюки или проушины должны быть надежно зафиксированы. Избегайте узлов и перекручивание троса, включите аварийную сигнализацию на обоих авто.

Переключите КПП буксируемого авто в нейтраль, начните движение плавно, без рывков, соблюдайте дистанцию: при гибкой сцепке — 4–6 метров, при жесткой — до 4 метров.

Запреты при буксировке

Нельзя буксировать:

Авто с неработающими тормозами (кроме жесткой сцепки).

Авто с неисправным рулевым управлением.

Мотоциклы без коляски.

В гололед (только жесткая сцепка или эвакуатор).

Если водитель буксируемого авто не имеет прав.

Запрещено перевозить пассажиров в буксируемом легковом авто.

Дополнительные рекомендации:

Избегайте резких торможений и поворотов.

На подъемах буксирующий авто должен двигаться по прямой.

В темное время суток включите ближний свет и габариты.

При поломке троса остановитесь и закрепите его заново.

Важно! Уточните местные ПДД — в некоторых странах действуют особые правила (например, требование к опыту водителя или запрет буксировки на автомагистралях). Если сомневаетесь в своих силах, вызовите эвакуатор.