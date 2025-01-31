Почему упали продажи машин с пробегом

Quto: почему россияне воротят нос от машин с пробегом?
Прошли те времена, когда замена одного б/у-авто на другой «помоложе», была похожа на развлечение. Находились и такие, которые играючи меняли машины как перчатки – каждый месяц-два. Теперь автомобили с пробегом стали для большинства роскошью. К покупке четырёхколёсного помощника многие теперь относятся очень серьёзно и взвешенно, всё реже и реже появляясь в шоурумах. А меж тем вторичный рынок без продаж заскучал, стал спотыкаться и падать.
Незаменимый спутник
Если старый «железный конь» борозды не портит, то и нечего его менять. Большинству сегодня именно такая позиция близка. Многие готовы идти на компромиссы, закрывая глаза на мелкие дефекты, лишь бы их помощник и дальше служил верой и правдой. Дилеры на вторичном рынке стали сетовать, мол, покупатель нынче не тот пошёл. Своим редким появлением портит показатели роста.
Рынок в заносе
Спад уже успели отметить в компании «Автостат Инфо». Аналитики подсчитали, подводя итоги 2024 года, что продажи автомобилей с пробегом упали на 4%. Вторичный рынок просел в первую очередь из-за подъёма утильсбора и повышения процентной ставки по автокредитам, с помощью которых в последнее время и покупались бэушные машины, констатирует автомобильный эксперт и автоподборщик Максим Пастушенко.
«Кроме того, сказался и рост стоимости б/у-авто вслед за повышением цен на новые автомобили после ухода с рынка европейских и японских брендов. Народ переключился на подержанные иномарки, повышая на них спрос, так как хотелось покупать какие угодно, только не китайские. Произошёл скачок. В ответ продавцы начали задирать цены, чем и остудили рынок», – уточняет специалист.
Ассортимент есть – выбора нет
С конца прошлого года вторичный рынок переживает интересные времена. Казалось бы, предложений много, но выбрать, как некоторые любят говорить – не из чего. Ассортимент, в общем-то, расширился, но многое в нём стало китайского происхождения. К тому же – без ярко выраженного ошеломительного выбора, говорит автор канала "Битва моторов" Игорь Сирин.
«На мой взгляд, основных причин того, что проседают продажи подержанных автомобилей – две. В первую очередь надо понимать, что рынок подержанных автомобилей в России достаточно скудный: начиная с 2014 года, рынок упал с 3 миллионов до 1,5 миллионов штук, и хороших предложений на вторичке для огромной страны стало мало. К тому же солидный приток на рынок идёт из парка такси и каршеринга. Получается так, что найти что-то хорошее очень сложно, а если и находится, то стоит очень дорого», – поясняет автоэксперт.
Без шанса на классику
Выбрать сложно ещё и потому, что у российских покупателей по-прежнему действует пиетет перед так называемыми классическими брендами – европейскими, японскими, и даже корейскими. На китайские, отмечают специалисты, пока смотрят предвзято. А всю классику вторички по сходной цене, увы, разобрали уже давно. Комментирует ситуацию Пастушенко.
«Стагнация рынка случилась, в числе прочего, из-за того, что до октября 2024 года все, кто хотел купить машину, уже это сделали. После чего такого количества желающих приобрести б/у-машину не стало. Очевидно, что у большинства уже не было жёсткой необходимости покупать «железного коня». Если сделки и совершались, то они были менее эмоциональными и более осмысленными», – поясняет специалист.
Кульминация сентября
Осенний пик продаж на вторичном рынке, напоминают эксперты, случился в сентябре. Россияне просто сметали всё «с прилавков» – и новые машины, и подержанные, мчась от роста цен, который сулили с 1 октября после повышения утильсбора.
Высокая планка
В конце года Банк России стал частить повышением ключевой ставки. Регулятор усиливал денежно-кредитную политику, пытаясь сбить градус инфляции. Рикошетом ужесточались и условия кредитования. С середины осени покупка и новой, и бэушной машины стала дико невыгодной, рассуждает автомобильный журналист, автор телеграм-канала Perrgoncar Пётр Баканов.
«В ценовом сегменте до 1,5 миллионов рублей народ всё же покупал то, что может представлять из себя какую-то ценность. Дальше – чем выше была стоимость, тем тщательнее потенциальный владелец начинал выбирать, зная, что у автомобиля с ценником в 2 миллиона рублей есть альтернатива в лице нового «китайца». Начинали сравнивать все «за» и «против». Я, например, считаю, что не рационально, имея в кармане 2,5 миллиона рублей, присматриваться к подержанной машине. Правда, могут быть и какие-то специфические требования. Рассуждая о стагнации, вряд ли можно говорить, что россияне «наелись» бэушными автомобилями. Просто они стали очень дорогими», – говорит автоэксперт.
Заказ под себя
Ещё один фактор, который давит на рынок подержанных автомобилей – стремление ввезти, например, бэушную «японку» по индивидуальному заказу. Способствует этому возможность существенно сэкономить, указывает Сирин.
«В частности, если потенциальный владелец не будет ввозить другие автомобили в течение одного года, то действует льготный тариф утильсбора – 5 тысяч 200 рублей за автомобиль старше трёх лет. При покупке нового автомобиля в России, придётся отдать 660 тысяч рублей. Тому, у кого есть «живые» деньги, наверняка захочется воспользоваться такой возможностью. Пусть это будет не новая и праворульная – зато родная «японка» в приличном состоянии», – уточняет специалист.
Доверяй – но проверяй
Правда, при этом, предупреждают эксперты, надо быть готовым к тому, что после заказа придётся ждать 1-2 месяца, пока её привезут. И лучше всего заранее придирчиво проверить того, кому передаются деньги для выполнения заказа.
Затишье перед бурей
Учитывая в целом обстоятельства, в которых оказался российский рынок подержанных автомобилей, сам собой напрашивается малоутешительный прогноз: роста и в 2025 году, скорее всего, ждать не стоит. Хорошо, если статистика окажется один в один с 2024 годом, оставаясь у отметки в 6 миллионов легковушек. Движение вниз если и будет, то умеренное. Провала точно никто предрекает.
Без всплеска
Можно также ориентироваться на предположения по продажам новых автомобилей, предлагает Баканов. Оптимистичный сценарий от аналитиков – скромные 1,5 миллиона штук, меньше чем в 2024 году. Пессимистичный – 1,2-1,3 миллиона. Скорее всего, можно предположить, что и бэушные автомобили будут реже продаваться, то есть, будет некоторый спад, так как любые экономические меры отражаются на продажах новых авто, косвенно затрагивая вторичку.
Шанс на прорыв
Светом в конце туннеля может оказаться 2026 год. Хотя бы потому, что китайские машины, купленные 2-3 года назад, подойдут к привычному сроку их замены. Вероятнее всего, полагает Пастушенко, случится выплеск на рынок бэушных «китайцев». А их бывшие владельцы обратят свой взор в сторону премиального сегмента из Поднебесной - Geely, Tank или даже Voyah, которые продолжат замещать собой разбежавшихся «американцев», «европейцев» и «японцев».