Почему упали продажи машин с пробегом

Прошли те времена, когда замена одного б/у-авто на другой «помоложе», была похожа на развлечение. Находились и такие, которые играючи меняли машины как перчатки – каждый месяц-два. Теперь автомобили с пробегом стали для большинства роскошью. К покупке четырёхколёсного помощника многие теперь относятся очень серьёзно и взвешенно, всё реже и реже появляясь в шоурумах. А меж тем вторичный рынок без продаж заскучал, стал спотыкаться и падать.

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Незаменимый спутник

Если старый «железный конь» борозды не портит, то и нечего его менять. Большинству сегодня именно такая позиция близка. Многие готовы идти на компромиссы, закрывая глаза на мелкие дефекты, лишь бы их помощник и дальше служил верой и правдой. Дилеры на вторичном рынке стали сетовать, мол, покупатель нынче не тот пошёл. Своим редким появлением портит показатели роста.

© Максим Богодвид / РИА Новости

Рынок в заносе

Спад уже успели отметить в компании «Автостат Инфо». Аналитики подсчитали, подводя итоги 2024 года, что продажи автомобилей с пробегом упали на 4%. Вторичный рынок просел в первую очередь из-за подъёма утильсбора и повышения процентной ставки по автокредитам, с помощью которых в последнее время и покупались бэушные машины, констатирует автомобильный эксперт и автоподборщик Максим Пастушенко.

« К р о м е т о г о , с к а з а л с я и р о с т с т о и м о с т и б / у - а в т о в с л е д з а п о в ы ш е н и е м ц е н н а н о в ы е а в т о м о б и л и п о с л е у х о д а с р ы н к а е в р о п е й с к и х и я п о н с к и х б р е н д о в . Н а р о д п е р е к л ю ч и л с я н а п о д е р ж а н н ы е и н о м а р к и , п о в ы ш а я н а н и х с п р о с , т а к к а к х о т е л о с ь п о к у п а т ь к а к и е у г о д н о , т о л ь к о н е к и т а й с к и е . П р о и з о ш ё л с к а ч о к . В о т в е т п р о д а в ц ы н а ч а л и з а д и р а т ь ц е н ы , ч е м и о с т у д и л и р ы н о к » , – у т о ч н я е т с п е ц и а л и с т .

© Максим Богодвид / РИА Новости

Ассортимент есть – выбора нет

С конца прошлого года вторичный рынок переживает интересные времена. Казалось бы, предложений много, но выбрать, как некоторые любят говорить – не из чего. Ассортимент, в общем-то, расширился, но многое в нём стало китайского происхождения. К тому же – без ярко выраженного ошеломительного выбора, говорит автор канала "Битва моторов" Игорь Сирин.

« Н а м о й в з г л я д , о с н о в н ы х п р и ч и н т о г о , ч т о п р о с е д а ю т п р о д а ж и п о д е р ж а н н ы х а в т о м о б и л е й – д в е . В п е р в у ю о ч е р е д ь н а д о п о н и м а т ь , ч т о р ы н о к п о д е р ж а н н ы х а в т о м о б и л е й в Р о с с и и д о с т а т о ч н о с к у д н ы й : н а ч и н а я с 2 0 1 4 г о д а , р ы н о к у п а л с 3 м и л л и о н о в д о 1 , 5 м и л л и о н о в ш т у к , и х о р о ш и х п р е д л о ж е н и й н а в т о р и ч к е д л я о г р о м н о й с т р а н ы с т а л о м а л о . К т о м у ж е с о л и д н ы й п р и т о к н а р ы н о к и д ё т и з п а р к а т а к с и и к а р ш е р и н г а . П о л у ч а е т с я т а к , ч т о н а й т и ч т о - т о х о р о ш е е о ч е н ь с л о ж н о , а е с л и и н а х о д и т с я , т о с т о и т о ч е н ь д о р о г о » , – п о я с н я е т а в т о э к с п е р т .

© Максим Блинов / РИА Новости

Без шанса на классику

Выбрать сложно ещё и потому, что у российских покупателей по-прежнему действует пиетет перед так называемыми классическими брендами – европейскими, японскими, и даже корейскими. На китайские, отмечают специалисты, пока смотрят предвзято. А всю классику вторички по сходной цене, увы, разобрали уже давно. Комментирует ситуацию Пастушенко.

« С т а г н а ц и я р ы н к а с л у ч и л а с ь , в ч и с л е п р о ч е г о , и з - з а т о г о , ч т о д о о к т я б р я 2 0 2 4 г о д а в с е , к т о х о т е л к у п и т ь м а ш и н у , у ж е э т о с д е л а л и . П о с л е ч е г о т а к о г о к о л и ч е с т в а ж е л а ю щ и х п р и о б р е с т и б / у - м а ш и н у н е с т а л о . О ч е в и д н о , ч т о у б о л ь ш и н с т в а у ж е н е б ы л о ж ё с т к о й н е о б х о д и м о с т и п о к у п а т ь « ж е л е з н о г о к о н я » . Е с л и с д е л к и и с о в е р ш а л и с ь , т о о н и б ы л и м е н е е э м о ц и о н а л ь н ы м и и б о л е е о с м ы с л е н н ы м и » , – п о я с н я е т с п е ц и а л и с т .

© Максим Богодвид / РИА Новости

Кульминация сентября

Осенний пик продаж на вторичном рынке, напоминают эксперты, случился в сентябре. Россияне просто сметали всё «с прилавков» – и новые машины, и подержанные, мчась от роста цен, который сулили с 1 октября после повышения утильсбора.

Высокая планка

В конце года Банк России стал частить повышением ключевой ставки. Регулятор усиливал денежно-кредитную политику, пытаясь сбить градус инфляции. Рикошетом ужесточались и условия кредитования. С середины осени покупка и новой, и бэушной машины стала дико невыгодной, рассуждает автомобильный журналист, автор телеграм-канала Perrgoncar Пётр Баканов.

« В ц е н о в о м с е г м е н т е д о 1 , 5 м и л л и о н о в р у б л е й н а р о д в с ё ж е п о к у п а л т о , ч т о м о ж е т п р е д с т а в л я т ь и з с е б я к а к у ю - т о ц е н н о с т ь . Д а л ь ш е – ч е м в ы ш е б ы л а с т о и м о с т ь , т е м т щ а т е л ь н е е п о т е н ц и а л ь н ы й в л а д е л е ц н а ч и н а л в ы б и р а т ь , з н а я , ч т о у а в т о м о б и л я с ц е н н и к о м в 2 м и л л и о н а р у б л е й е с т ь а л ь т е р н а т и в а в л и ц е н о в о г о « к и т а й ц а » . Н а ч и н а л и с р а в н и в а т ь в с е « з а » и « п р о т и в » . Я , н а п р и м е р , с ч и т а ю , ч т о н е р а ц и о н а л ь н о , и м е я в к а р м а н е 2 , 5 м и л л и о н а р у б л е й , п р и с м а т р и в а т ь с я к п о д е р ж а н н о й м а ш и н е . П р а в д а , м о г у т б ы т ь и к а к и е - т о с п е ц и ф и ч е с к и е т р е б о в а н и я . Р а с с у ж д а я о с т а г н а ц и и , в р я д л и м о ж н о г о в о р и т ь , ч т о р о с с и я н е « н а е л и с ь » б э у ш н ы м и а в т о м о б и л я м и . П р о с т о о н и с т а л и о ч е н ь д о р о г и м и » , – г о в о р и т а в т о э к с п е р т .

© Виталий Аньков / РИА Новости

Заказ под себя

Ещё один фактор, который давит на рынок подержанных автомобилей – стремление ввезти, например, бэушную «японку» по индивидуальному заказу. Способствует этому возможность существенно сэкономить, указывает Сирин.

« В ч а с т н о с т и , е с л и п о т е н ц и а л ь н ы й в л а д е л е ц н е б у д е т в в о з и т ь д р у г и е а в т о м о б и л и в т е ч е н и е о д н о г о г о д а , т о д е й с т в у е т л ь г о т н ы й т а р и ф у т и л ь с б о р а – 5 т ы с я ч 2 0 0 р у б л е й з а а в т о м о б и л ь с т а р ш е т р ё х л е т . П р и п о к у п к е н о в о г о а в т о м о б и л я в Р о с с и и , п р и д ё т с я о т д а т ь 6 6 0 т ы с я ч р у б л е й . Т о м у , у к о г о е с т ь « ж и в ы е » д е н ь г и , н а в е р н я к а з а х о ч е т с я в о с п о л ь з о в а т ь с я т а к о й в о з м о ж н о с т ь ю . П у с т ь э т о б у д е т н е н о в а я и п р а в о р у л ь н а я – з а т о р о д н а я « я п о н к а » в п р и л и ч н о м с о с т о я н и и » , – у т о ч н я е т с п е ц и а л и с т .

Доверяй – но проверяй

Правда, при этом, предупреждают эксперты, надо быть готовым к тому, что после заказа придётся ждать 1-2 месяца, пока её привезут. И лучше всего заранее придирчиво проверить того, кому передаются деньги для выполнения заказа.

© Илья Наймушин / РИА Новости

Затишье перед бурей

Учитывая в целом обстоятельства, в которых оказался российский рынок подержанных автомобилей, сам собой напрашивается малоутешительный прогноз: роста и в 2025 году, скорее всего, ждать не стоит. Хорошо, если статистика окажется один в один с 2024 годом, оставаясь у отметки в 6 миллионов легковушек. Движение вниз если и будет, то умеренное. Провала точно никто предрекает.

Без всплеска

Можно также ориентироваться на предположения по продажам новых автомобилей, предлагает Баканов. Оптимистичный сценарий от аналитиков – скромные 1,5 миллиона штук, меньше чем в 2024 году. Пессимистичный – 1,2-1,3 миллиона. Скорее всего, можно предположить, что и бэушные автомобили будут реже продаваться, то есть, будет некоторый спад, так как любые экономические меры отражаются на продажах новых авто, косвенно затрагивая вторичку.

Шанс на прорыв

Светом в конце туннеля может оказаться 2026 год. Хотя бы потому, что китайские машины, купленные 2-3 года назад, подойдут к привычному сроку их замены. Вероятнее всего, полагает Пастушенко, случится выплеск на рынок бэушных «китайцев». А их бывшие владельцы обратят свой взор в сторону премиального сегмента из Поднебесной - Geely, Tank или даже Voyah, которые продолжат замещать собой разбежавшихся «американцев», «европейцев» и «японцев».