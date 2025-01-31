Как работают активные системы безопасности на Lada

Рабочую неделю проводим красиво - с видео от НПП "Итэлма". Научно-производственное предприятие опубликовало в своих соцсетях видео, на котором наглядно показало на примере Lada Vesta и Aura, как и в каких ситуациях помогают активные системы безопасности, выпускаемые "Итэлма".

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Так, было показано поведение автомобилей при торможении на различных поверхностях: укатанный снег, лёд, "шахматная доска" (имитирует весеннее дорожное полотно): Lada Vesta с ABS стабильно удерживает траекторию, в то время как машина без системы антиблокировки тормозов и электронной стабилизации курсовой устойчивости ESC уходит в занос. Также были продемонстрированы возможности авто с ESC в таких упражнениях, как двойная переставка и слалом.

Значительно облегчить вождение автомобиля на снегу или на льду помогает антипробуксовочная система TCS - для автомобилей с этим ассистентом ледяная горка с уклоном 15% не стала препятствием.

НПП "Итэлма" - основной поставщик АвтоВАЗа по части электронных систем авто. Производство Lada Vesta с ESC стартовало в августе 2024 года.

Ранее "РГ" писала, почему нельзя устанавливать систему стабилизации на Лада Веста самостоятельно.