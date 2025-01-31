Выявлены машины из КНР, которые почти не ржавеют

Названы самые нержавеющие китайские машины. Российские покупатели при выборе нового автомобиля обращают внимание на множество фактов. Один из наиболее важных — подготовка кузова к суровым условиям эксплуатации с обильными осадками, слякотью и реагентами. Ключевым параметром здесь является антикоррозийная обработка и надёжность лакокрасочного покрытия.

Названы самые нержавеющие китайские машины
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Сегодня автопроизводители из Поднебесной значительно подтянули качество своей продукции и стали больше внимания уделять стойкости кузова к образованию ржавчины.

«Китайские автомобили из нулевых качеством ЛКП зарекомендовать не смогли. Скорее, напротив запомнились как слабые, не совсем пригодные для российских условий автомобили, на которые при покупке мало кто обращает внимание. И этот стереотип сохранялся почти десять лет», говорится в исследовании.

В перечне наиболее защищённых от ржавчины моделей эксперты выделили пять кроссоверов с пробегом, которые сегодня доступны на российском рынке.

Так, концерн Chery специально для российского рынка проводит оцинковку кузова методом катафореза на паркетниках Tiggo 8 Pro, а обработке подвергаются все детали, кроме крыши.

Аналогичной антикоррозийной обработке подвергается Omoda C5. Днище модели также обработано антигравием. Кроме того, покупатели получают гарантию на кузов, но действует она только в том случае, если автомобиль обслуживается с учётом осмотра внешнего состояния.

В перечень также попали сразу две модели Haval — это бестселлер марки Jolion и H6. Оба кроссовера прошли оцинковку всех кузовных деталей, кроме крыши, а на внедорожнике после 2020 года слой оцинковки затронул днище и колёсные арки, а также увеличился с 12 до 15 мкм. Благодаря этому срок гарантии на ЛКП увеличился с 2 до 10 лет.

Замыкает список Belgee X70, то есть перелицованный Geely Atlas Pro. На белорусском заводе «БелДжи» подошли к вопросу основательно и оцинковке подвергаются все детали, за исключением внутренней стороны крыши, капота и крышки багажника. Впрочем, слой обработки составляет 5 мкм.

Автоэксперт
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