Названы самые нержавеющие китайские машины. Российские покупатели при выборе нового автомобиля обращают внимание на множество фактов. Один из наиболее важных — подготовка кузова к суровым условиям эксплуатации с обильными осадками, слякотью и реагентами. Ключевым параметром здесь является антикоррозийная обработка и надёжность лакокрасочного покрытия.
Сегодня автопроизводители из Поднебесной значительно подтянули качество своей продукции и стали больше внимания уделять стойкости кузова к образованию ржавчины.
«Китайские автомобили из “нулевых” качеством ЛКП зарекомендовать не смогли. Скорее, напротив — запомнились как слабые, не совсем пригодные для российских условий автомобили, на которые при покупке мало кто обращает внимание. И этот стереотип сохранялся почти десять лет», — говорится в исследовании.
В перечне наиболее защищённых от ржавчины моделей эксперты выделили пять кроссоверов с пробегом, которые сегодня доступны на российском рынке.
Так, концерн Chery специально для российского рынка проводит оцинковку кузова методом катафореза на паркетниках Tiggo 8 Pro, а обработке подвергаются все детали, кроме крыши.
Аналогичной антикоррозийной обработке подвергается Omoda C5. Днище модели также обработано антигравием. Кроме того, покупатели получают гарантию на кузов, но действует она только в том случае, если автомобиль обслуживается с учётом осмотра внешнего состояния.
В перечень также попали сразу две модели Haval — это бестселлер марки Jolion и H6. Оба кроссовера прошли оцинковку всех кузовных деталей, кроме крыши, а на внедорожнике после 2020 года слой оцинковки затронул днище и колёсные арки, а также увеличился с 12 до 15 мкм. Благодаря этому срок гарантии на ЛКП увеличился с 2 до 10 лет.
Замыкает список Belgee X70, то есть перелицованный Geely Atlas Pro. На белорусском заводе «БелДжи» подошли к вопросу основательно и оцинковке подвергаются все детали, за исключением внутренней стороны крыши, капота и крышки багажника. Впрочем, слой обработки составляет 5 мкм.