Названы самые нержавеющие китайские машины. Российские покупатели при выборе нового автомобиля обращают внимание на множество фактов. Один из наиболее важных — подготовка кузова к суровым условиям эксплуатации с обильными осадками, слякотью и реагентами. Ключевым параметром здесь является антикоррозийная обработка и надёжность лакокрасочного покрытия.

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Сегодня автопроизводители из Поднебесной значительно подтянули качество своей продукции и стали больше внимания уделять стойкости кузова к образованию ржавчины.

« К и т а й с к и е а в т о м о б и л и и з “ н у л е в ы х ” к а ч е с т в о м Л К П з а р е к о м е н д о в а т ь н е с м о г л и . С к о р е е , н а п р о т и в — з а п о м н и л и с ь к а к с л а б ы е , н е с о в с е м п р и г о д н ы е д л я р о с с и й с к и х у с л о в и й а в т о м о б и л и , н а к о т о р ы е п р и п о к у п к е м а л о к т о о б р а щ а е т в н и м а н и е . И э т о т с т е р е о т и п с о х р а н я л с я п о ч т и д е с я т ь л е т » , — г о в о р и т с я в и с с л е д о в а н и и .

В перечне наиболее защищённых от ржавчины моделей эксперты выделили пять кроссоверов с пробегом, которые сегодня доступны на российском рынке.

Так, концерн Chery специально для российского рынка проводит оцинковку кузова методом катафореза на паркетниках Tiggo 8 Pro, а обработке подвергаются все детали, кроме крыши.

Аналогичной антикоррозийной обработке подвергается Omoda C5. Днище модели также обработано антигравием. Кроме того, покупатели получают гарантию на кузов, но действует она только в том случае, если автомобиль обслуживается с учётом осмотра внешнего состояния.

В перечень также попали сразу две модели Haval — это бестселлер марки Jolion и H6. Оба кроссовера прошли оцинковку всех кузовных деталей, кроме крыши, а на внедорожнике после 2020 года слой оцинковки затронул днище и колёсные арки, а также увеличился с 12 до 15 мкм. Благодаря этому срок гарантии на ЛКП увеличился с 2 до 10 лет.

Замыкает список Belgee X70, то есть перелицованный Geely Atlas Pro. На белорусском заводе «БелДжи» подошли к вопросу основательно и оцинковке подвергаются все детали, за исключением внутренней стороны крыши, капота и крышки багажника. Впрочем, слой обработки составляет 5 мкм.