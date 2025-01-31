Машины каких цветов угоняют реже всего

Стало известно, машины каких цветов предпочитают покупать российские водители

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Российские автовладельцы отдают предпочтение машинам в черном и серебристом цветах. Такими выводами после проведенного в 2024 году исследования о популярных цветах лакокрасочного покрытия кузова авто поделились аналитики «Авилон» и «Авито Авто».

Синий и серый окрас кузова популярен у россиян меньше. А количество автомобилей ярких оттенков, включая зеленый или желтый, составляют всего несколько процентов из-за их непрактичности.

Практичным считается цвет кузова, на котором меньше всего заметна грязь и пыль. К ним как раз и относятся серый, темно-серебристый цвета и их оттенки. Также в ходе исследования выяснилось, что жители южных регионов России предпочитают автомобили белого цвета. Считается, что такой с таким окрасом машина не сильно нагревается на солнце.

Черный цвет, наоборот, сильнее остальных раскаляются под прямыми лучами солнца. Также при выборе цвета транспортного цвета нужно помнить, насколько легче будет подбор тона краски в случае восстановления после ДТП. С машинами ярких цветов кузова это сделать сложнее, также аналитики выяснили, что красные, зеленые, голубые и другие яркие машины угоняют меньше всего. Дело в том, что угонщики чаще воруют машины спокойных тонов, потому что их легче спрятать.