Второй после АвтоВАЗа: сколько машин выпустил российский завод Haval. Предприятие Haval Motor Manufacturing Rus, расположенное в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области, за 2024 год произвело 130 тысяч автомобилей при годовой мощности завода в 150 тысяч. С таким показателем тульский автозавод стал крупнейшим в стране после АвтоВАЗа, который выпустил за 12 месяцев более полумиллиона автомобилей.

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Об итогах работы тульского автозавода и его дальнейших планах рассказал первый заместитель губернатора, председатель правительства региона Михаил Пантелеев в ходе выездного заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, прошедшего в Туле. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой за слова Пантелеева, благодаря Haval доля отрасли автомобилестроения в валовом региональном продукте всего за три года увеличилась с двух до 12 процентов.

Помимо завода по выпуску автомобилей, с конвейера которого в настоящее время сходят кроссоверы F7, Dargo и Jolion, у Haval в «Узловой» есть предприятие по производству двигателей — его ввели в эксплуатацию в марте 2024 года. Там организован выпуск двух типов двигателей в режиме полного цикла, моторы отечественной сборки устанавливают на 90 процентов автомобилей Haval в России.

В настоящее время Haval активно занимается строительством кластера по производству автокомпонентов, а с перспективе намерен возвести и центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.