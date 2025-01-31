Эксперты рассказали, как быстро придать машине презентабельный вид без мойки

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Иногда бывают ситуации, когда машина должна выглядеть презентабельно, но на автомойку уже нет времени. Эксперты поделились несколькими советами, которые помогут привести автомобиль в порядок за считаные минуты.

Первое, что нужно сделать, – очистить капот, багажник и задний бампер, дело в том, что эти зоны сразу привлекают внимание. Чтобы привести их в порядок, достаточно воспользоваться специальным спреем для быстрого ухода за всеми поверхностями и салфеткой из микрофибры. А чистые стекла и зеркала тоже создают эффект ухоженного автомобиля, поэтому нужно уделить внимание и им.

Салон нужно освободить от различного мелкого мусора и ненужных вещей, напольные коврики достаточно вытряхнуть.

Приборную панель и пластиковые детали в салоне нужно протереть влажными салфетками, чтобы убрать следы пальцев и пыль.

Очень сильно портят внешний вид машины грязные колеса, но, если протереть центральную часть дисков, а затем обработать шины чернителем, они моментально примут свежий вид. Чтобы дольше сохранить кузов машины чистым, лучше не парковаться под деревьями и вблизи оживленной трассы.