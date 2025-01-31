Как оформить ДТП по европротоколу на «Госуслугах»

Оформить электронное извещение о ДТП по европротоколу теперь можно на портале и в приложении «Госуслуги», а также в «Госуслуги Авто». Такая функция доступна для владельцев полиса ОСАГО. Соответствующий закон приняла Госдума. Как это сделать — в материале «Вечерней Москвы».

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Что такое европротокол

Европротокол — это быстрый способ подать извещение о ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и получить компенсацию от страховой компании. Электронный европротокол может быть оформлен в приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» и имеет такую же юридическую силу, как бумажный. Его оформление занимает около 30 минут.

Условия оформления ДТП по электронному европротоколу

Оформить его можно с учетом следующих условий:

люди не пострадали;

в ДТП участвовали только два транспортных средства;

у обоих водителей есть ОСАГО;

у обоих водителей подтверждена учетная запись на «Госуслугах»;

не пострадало имущество других людей;

не повреждена инфраструктура;

оба водителя согласны оформить европротокол.

Как оформить электронный европротокол на двух устройствах

Если у обоих участников ДТП есть приложение «Госуслуги» или «Госуслуги Авто», то европротокол оформляется на двух устройствах. Важно отметить, что перемещать транспортные средства до окончания процесса нельзя.

Начинать оформление нужно одновременно на обоих устройствах:

В приложении «Госуслуги» спросите робота Макса о европротоколе. Если вы используете «Госуслуги Авто», то перейдите в раздел «ДТП» и нажмите «Оформить ДТП». Выберите «Начать электронный европротокол». Ознакомьтесь с суммой возмещения и условиями оформления. Укажите разногласия между участниками ДТП, если они есть. Ответьте «да» на вопрос, есть ли у второго участника «Госуслуги» или «Госуслуги Авто». Договоритесь со вторым водителем, кто будет вносить информацию в европротокол, а кто ее проверит и подтвердит. Если проверяете и подтверждаете вы, то нажмите «Другой водитель». Проверьте ваши контакты и данные водительских прав. Укажите данные вашего транспортного средства. Сообщите серию и номер своего ОСАГО второму водителю. Покажите QR-код участнику, который проверяет и подтверждает данные. Ему необходимо его отсканировать. Укажите информацию об аварии: время, место и повреждения транспортных средств. Составьте вместе со вторым участником схему ДТП в приложении или сфотографируйте бумажную. Проверьте и подпишите заполненное вами электронное извещение. Второй участник должен сделать то же самое. Получите номер электронного извещения о ДТП, с ним потом нужно обратиться в страховую компанию за компенсацией ущерба. Не разъезжайтесь, пока не дождетесь номера извещения. При необходимости сфотографируйте повреждения транспортного средства.

Как оформить электронный европротокол на одном устройстве

Если у одного из участников ДТП нет приложения «Госуслуги» или «Госуслуги Авто», то европротокол можно оформить на одном устройстве. Достаточно, чтобы у второго участника была подтверждена учетная запись на «Госуслугах». У обоих водителей должны быть полисы ОСАГО. Перемещать транспортные средства до окончания процесса нельзя.

Для оформления европротокола на одном устройстве: