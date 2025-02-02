Автоэксперт Мартынов перечислил четыре проблемы китайских авто

Одно из самых проблемных мест китайских автомобилей — работа электрики.

Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал представитель сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов.

«Зимой второй год подряд стало выявляться большое количество поломок электрики. Это связано с тем, что герметичность соединений в китайских автомобилях требует существенных доработок. Как правило, из строя выходят различные датчики, система ABS, отказывают вариаторы», сказал автоэксперт.

Кроме того, по словам Мартынова, среди слабых мест «китайцев» можно отметить качество металла и сборки. Поэтому рекомендуется проводить антикоррозийную обработку сразу после покупки. Уязвимым местом является и подвеска автомобилей, особенно при постоянной езде по грунтовым дорогам.

До этого в ходе опроса стало известно, что в России 81% владельцев китайских автомобилей положительно оценили опыт эксплуатации выбранных машин.

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В числе главных преимуществ китайских авто респонденты чаще всего называли более низкую стоимость обслуживания по сравнению с прочими иномарками, широкую модельную линейку, доступность запчастей и высокое качество обслуживания в сервисных центрах.

При этом негативную оценку китайским авто дал каждый восьмой российский владелец. Авторы исследования отмечают, что китайский автопром в России сохранит устойчивые позиции на рынке в будущем.

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Михаил Мартынов