Одно из самых проблемных мест китайских автомобилей — работа электрики.

Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал представитель сети СТО и магазинов автозапчастей «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов.

« З и м о й в т о р о й г о д п о д р я д с т а л о в ы я в л я т ь с я б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о п о л о м о к э л е к т р и к и . Э т о с в я з а н о с т е м , ч т о г е р м е т и ч н о с т ь с о е д и н е н и й в к и т а й с к и х а в т о м о б и л я х т р е б у е т с у щ е с т в е н н ы х д о р а б о т о к . К а к п р а в и л о , и з с т р о я в ы х о д я т р а з л и ч н ы е д а т ч и к и , с и с т е м а A B S , о т к а з ы в а ю т в а р и а т о р ы » , — с к а з а л а в т о э к с п е р т .

Кроме того, по словам Мартынова, среди слабых мест «китайцев» можно отметить качество металла и сборки. Поэтому рекомендуется проводить антикоррозийную обработку сразу после покупки. Уязвимым местом является и подвеска автомобилей, особенно при постоянной езде по грунтовым дорогам.

До этого в ходе опроса стало известно, что в России 81% владельцев китайских автомобилей положительно оценили опыт эксплуатации выбранных машин.

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В числе главных преимуществ китайских авто респонденты чаще всего называли более низкую стоимость обслуживания по сравнению с прочими иномарками, широкую модельную линейку, доступность запчастей и высокое качество обслуживания в сервисных центрах.

При этом негативную оценку китайским авто дал каждый восьмой российский владелец. Авторы исследования отмечают, что китайский автопром в России сохранит устойчивые позиции на рынке в будущем.