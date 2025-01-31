Эксперты предсказывают уход из России марки SWM

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на информированный источник, как минимум 8 месяцев российский дистрибьютор не ведёт никакой маркетинговой деятельности. При этом SWM обладает большим запасом машин на своих складах, поэтому сейчас на автомобили действуют солидные скидки.

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Компания SWM была создана более полувека назад, а её первой продукцией являлись малокубатурные мотоциклы. В 1984 году бизнес пришлось закрыть, а в 2000-х марку возродили китайцы.

В 2016-м под этим брендом появились автомобили, в разработке которых фирме Shineray помогал Brilliance. Выпуском модели G05 занимается калининградский завод «Автотор».

При этом большой кроссовер сейчас можно купить дешевле, чем базовую Lada Vesta. Как стало известно редакции Quto, до конца января действуют специальные условия на покупку автомобилей SWM.

Представители дилерского сообщества подтвердили «Газете.Ru», что склады наполнены машинами 2023 года. По данным официального сайта SWM, у дилеров имеются 429 кроссоверов.

Отсутствие маркетинговой активности и крупные скидки громче любых слов говорят, что SWM может покинуть рынок, заявил «Газете.Ru» автоэксперт Олег Мосеев.

И ещё. На минувшей неделе стало известно, что один из крупнейших дилеров страны — «Рольф» — прекратил сотрудничество с двумя китайскими брендами — Kaiyi и BAIC, которые собираются на заводе «Автотор».