На сколько в России подорожает техосмотр автомобилей

С 1 января этого года тарифы на техосмотр должны рассчитываться с учетом как инфляции, так и 25-процентного налога на добавленную стоимость. Связано это с ранее принятым законом, исключающим услуги по проведению техосмотра из перечня операций, освобождаемых от НДС. «Парламентская газета» выясняла подробности.

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В проекте приказа оговаривается, что утверждение предельного размера платы за проведение ТО «при использовании метода индексации на 2026 год и последующие периоды регулирования не может быть менее расчетных значений, проиндексированных на уровень инфляции за 2022-2024 годы и с учетом НДС 25 процентов».

В документе ФАС приводится таблица предельных значений платы за проведение технического осмотра. В соответствие с ним показатель для легковых автомобилей, имеющих, помимо места водителя, не более восьми сидячих мест, увеличится с нынешних 913 рублей до 1503. Максимальный тариф осмотра машин, вместимостью более 8 человек, но масса которых не превышает 5 тонн, поднимается с 1563 до 2573 рублей.

В то же время проверка на пригодность грузовых автомобилей массой не более 3,5 тонн будет стоить 1 645 рублей (ранее 999), не более 12 тонн — 2 998 рублей (1821), более 12 тонн — 3 236 рублей (1966).

С учетом ограниченного количества ТС, которым необходимо обязательно проходить ТО, предложенные ФАС новации не сильно ударят по карману россиян, уверен член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса Игорь Моржаретто.

« В р я д л и с т о и м о с т ь у с л у г и п о д н и м е т с я б о л ь ш е 2 0 п р о ц е н т о в . Н а с е г о д н я с т о и м о с т ь т е х о с м о т р а д о с т а т о ч н о н е б о л ь ш а я п о в с е й Р о с с и и . О н а в с р е д н е м р а в н а 1 0 0 0 р у б л е й . Т е п е р ь б у д е т 1 2 0 0 . Н е п р и я т н о , к о н е ч н о , н о и к р и т и ч н ы м р о с т т а р и ф о в н е н а з о в е ш ь » , — п о я с н и л э к с п е р т .

Большинство автомобилистов повышения стоимости не заметят, добавил он.

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