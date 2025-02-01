На сколько в России подорожает техосмотр автомобилей
С 1 января этого года тарифы на техосмотр должны рассчитываться с учетом как инфляции, так и 25-процентного налога на добавленную стоимость. Связано это с ранее принятым законом, исключающим услуги по проведению техосмотра из перечня операций, освобождаемых от НДС. «Парламентская газета» выясняла подробности.
В проекте приказа оговаривается, что утверждение предельного размера платы за проведение ТО «при использовании метода индексации на 2026 год и последующие периоды регулирования не может быть менее расчетных значений, проиндексированных на уровень инфляции за 2022-2024 годы и с учетом НДС 25 процентов».
В документе ФАС приводится таблица предельных значений платы за проведение технического осмотра. В соответствие с ним показатель для легковых автомобилей, имеющих, помимо места водителя, не более восьми сидячих мест, увеличится с нынешних 913 рублей до 1503. Максимальный тариф осмотра машин, вместимостью более 8 человек, но масса которых не превышает 5 тонн, поднимается с 1563 до 2573 рублей.
В то же время проверка на пригодность грузовых автомобилей массой не более 3,5 тонн будет стоить 1 645 рублей (ранее 999), не более 12 тонн — 2 998 рублей (1821), более 12 тонн — 3 236 рублей (1966).
С учетом ограниченного количества ТС, которым необходимо обязательно проходить ТО, предложенные ФАС новации не сильно ударят по карману россиян, уверен член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса Игорь Моржаретто.
«Вряд ли стоимость услуги поднимется больше 20 процентов. На сегодня стоимость техосмотра достаточно небольшая по всей России. Она в среднем равна 1000 рублей. Теперь будет 1200. Неприятно, конечно, но и критичным рост тарифов не назовешь», — пояснил эксперт.
Большинство автомобилистов повышения стоимости не заметят, добавил он.
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