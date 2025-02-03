Доступный круизер Honda Rebel 250 получит новую функцию

Доступный круизер Honda Rebel 250 получит функцию электронного сцепления

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Если прочитав заголовок, вы сочли, что речь о какой-то очередной электричке, спешим заметить: вы не правы. Это самая настоящая бензиновая Honda с 250-кубовым движком – круизер начального уровня Honda Rebel 250. У него есть коробка передач, но для езды на нем не нужно уметь пользоваться сцеплением.

Все дело в том, что хондовцы перенесли на этот байк со «старших» 650-кубовых моделей систему электронного сцепления. Это не автомат в полной мере, как на топовых Honda Rebel 1100 или Africa Twin, но тоже довольно крутая штука – особенно для новичков.

Вы все еще должны переключать передачи левой ногой, но вот выжимать для этого левую ручку – не обязательно. Прикольно, что сама ручка осталась, и она полностью функциональна, но пользоваться ей или нет – это ваш выбор.

Таким образом, Honda запускает на рынок мотоцикл, который идеально подойдет тем, кто только начинает свой двухколесный путь. Функция будет доступна для Honda Rebel 250 уже в 2025 году. Один нюанс: пока – только на домашнем японском рынке. Даже для Штатов, где линейка хондовских круизеров начинается с более мощного Honda Rebel 300, система на данный момент не анонсирована.