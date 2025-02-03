Что можно купить по программе льготного автокредитования

В России по программе льготного автокредитования доступно небольшое количество автомобилей. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

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« О с н о в н а я ц е л ь п р о г р а м м – п о д д е р ж к а с п р о с а н а м а ш и н ы р о с с и й с к о г о п р о и з в о д с т в а . П о э т о м у к у п и т ь с о с к и д к о й м о ж н о т о л ь к о н е к о т о р ы е м о д е л и . Г л а в н о е т р е б о в а н и е к н и м – в ы с о к и й у р о в е н ь л о к а л и з а ц и и . Д л я а в т о м о б и л е й с Д В С д е й с т в у е т о г р а н и ч е н и е м а к с и м а л ь н о й р о з н и ч н о й ц е н ы – н е б о л е е 2 м л н р у б л е й . Д л я э л е к т р о м о б и л е й ц е н о в о г о п р е д е л а н е т » , — п о я с н и л о н .

По словам автоэксперта, в денежный лимит укладываются все модели Lada (за исключением Lada Aura), УАЗа и многое «Газели». Если говорить об электромобилях, то к приобретению доступны «Москвич 3е», «Амберавто А5», Largus и Evolute.

До этого Зиновьев рассказал об особенностях китайского кроссовера Jaecoo J8.

« J 8 п р е з е н т о в а л и в м е с т е с д в у х л и т р о в ы м б е н з и н о в ы м т у р б о д в и г а т е л е м S Q R F 4 J 2 0 C ( 2 4 9 л . с . ) и п р е с е л е к т и в н ы м р о б о т о м G e t r a g 7 D C T 4 0 0 с д в у м я с ц е п л е н и я м и в м а с л я н о й в а н н е . Н и к а к и х н е д о с т а т к о в в р а б о т е д у э т а н е в ы я в л е н о – в с е о ч е н ь с л а ж е н н о » , — с к а з а л о н .

Ранее россиянин купил новый Changan и «охренел» от ржавчины на авто.