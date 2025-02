Лучшие машины 2024 года, которые доступны в России

В России будет официально продаваться «Автомобиль года», выбранный в Китае. В Китае прошёл пятый фестиваль CTV Automotive Festival, в рамках которого были названы лучшие автомобили 2024 года. Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров рассказал, кто из победителей доступен в настоящий момент в России.

© Quto.ru

Среди победителей — 21 модель в разных номинациях.

«Автомобилем года» стал премиальный пятиместный кроссовер Exlantix ET от Chery. Он был выбран из 31 модели, вошедшей в шорт-лист. Для китайского рынка у машины другое название — Exeed Sterra ET. Примечательно, что официальный выход на российский рынок лучшего, по мнению китайцев, автомобиля Exlantix ET намечен на второй квартал этого года.

Эксперт отметил, что кроссовер готов к испытаниям настоящей русской зимой. К основным преимуществам машины можно отнести систему увеличения запаса хода, полный привод и интеллектуальную система вождения.

Среди основных моделей–победителей в разных номинациях фигурируют Toyota Land Cruiser Prado, Roewe iMax 8 DMH, Hyundai Santa Fe, SUV Wey 07, Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro, из которых в нашей стране официально представлен только SUV Wey 07, чьи поставки стартовали в ноябре прошлого года. Это премиальный гибридный кроссовер с футуристичным запоминающимся дизайном, просторным салоном, эргономичными сиденьями и панорамной крышей.

По словам эксперта, все остальные из перечисленных автомобилей доступны в России по схеме параллельного импорта.

Отдельно Петров выделил «Минивэн года», которым стал Roewe iMax 8 DMH. Семиместный гибридный автомобиль с компоновкой 2+2+3 способен проезжать более полутора тысяч километров без дозаправки, а на электротяге преодолевает до 135 километров. Он экономичен — 4,71 литр топлива на 100 километров. Оснащён фронтальной камерой, двумя передними ультразвуковыми радарами, боковыми камерами на наружных зеркалах и задней камерной над номерным знаком.