Техосмотр в России может подорожать на 20%

В России подорожает техосмотр автомобилей, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса Игоря Моржаретто. По его мнению, стоимость услуги может вырасти на 20%.

« В р я д л и с т о и м о с т ь у с л у г и п о д н и м е т с я б о л ь ш е 2 0 п р о ц е н т о в . Н а с е г о д н я с т о и м о с т ь т е х о с м о т р а д о с т а т о ч н о н е б о л ь ш а я п о в с е й Р о с с и и . О н а в с р е д н е м р а в н а 1 0 0 0 р у б л е й . Т е п е р ь б у д е т 1 2 0 0 . Н е п р и я т н о , к о н е ч н о , н о и к р и т и ч н ы м р о с т т а р и ф о в н е н а з о в е ш ь » , — о т м е т и л М о р ж а р е т т о .

Тарифы на техосмотр с 1 января 2025 года должны рассчитываться с учетом как инфляции, так и 25-процентного налога на добавленную стоимость. Связано это с ранее принятым законом, исключающим услуги по проведению техосмотра из перечня операций, освобождаемых от НДС.

До этого в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) заявили, что обязательный техосмотр (ТО) легковых автомобилей следует вернуть с 2026 года.

По данным «Автостата», средний возраст легковых автомобилей в РФ составляет порядка 15 лет, около 70% всех легковушек имеют возраст 10 лет.

Участник Ассоциации транспортных инженеров (АТИ), профессор автомобильно-дорожного факультета СПбГАСУ Станислав Евтюков считает, что необходимо обеспечить независимость операторов ТО от заинтересованных сторон, в том числе коммерческих структур.

В АТИ подчеркнули, что также нужно уделить внимание системам, обеспечивающим активную и пассивную безопасность автомобиля.