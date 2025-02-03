Эксперт Канунников провел ретротест легендарной японской модели Subaru Leon

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С автомобилями Subaru наша страна познакомилась в начале 1990-х годов. И уже тогда у этой марки появились верные поклонники.

В оппозиции

Subaru Leon условного третьего поколения выпускали с 1984 года. Машина, попавшая на тест «За рулем», – 1988 года выпуска. Дизайн – вроде бесхитростный, без затей: нарисован с помощью линейки, угольника, с добавками циркулем.

Но все-таки есть во всем этом некая гармония и даже элегантность. Подъем крыши к корме универсала подчеркивает его практичность, но не делает машину тяжеловесной. По терминологии фирмы такой кузов назывался Touring Wagon.

Изящество во многом определяет низкая передняя часть автомобиля. А секрет (правда, не для знатоков и поклонников Subaru) – в традиционном для фирмы оппозитном, а потому низком и коротком, двигателе. Мотор смещен назад, что положительно влияет на развесовку машины по осям. Правда, обслуживать его, вероятно, не очень удобно. Зато ремни находятся прямо за панелью передка.

Забор воздуха в карбюратор сделали хитро – из-под крыла. Подозреваю, что при таком низком передке по-другому просто не получалось. Максимальный объем двигателя Leon тех лет составлял 1,8 л, а его мощность достигала 85 л.с.

Еще одна особенность, обусловленная низким и коротким мотором, – запасное колесо под капотом. Правда, это докатка. О том, что такие бывают, мы в начале 1990-х годов и не подозревали.

Не стоит усложнять

Поскольку запаски в багажнике нет, объем для груза очень солидный. Здесь есть несколько отделений и ящичков – и снизу, и сбоку. В общем – мечта барахольщика.

Задний диван складывается пополам. Подушка, правда, не поднимается. Но места для поклажи – очень много. База машины – 2470 мм: всего на 10 мм больше, чем у «девятки», но сидеть на удивление удобно. Важную роль сыграло и увеличение высоты потолка.

Электростеклоподъемников в этом автомобиле нет – стекла с ручным приводом. Сиденья, вроде бы, простенькие, но удобные. Да и велюр симпатичный, добротный и приятный на ощупь. Водительское сиденье и даже руль регулируются по высоте. В 1980-х и в начале 1990-х годов для нас и это было откровением.

Комбинация приборов и то, что находится вокруг нее, созданы по принципу «просто и рационально». За управление климатом отвечают простенькие и по современным меркам наивные ползунки. Но все работает тихо, мягко, без заеданий. Кондиционер тоже работает исправно.

На всех четырех

Самое главное, ради чего покупали Subaru, – полный привод. У Leon тех лет – три варианта трансмиссии. Была версия с автоматической коробкой и автоматически подключаемым приводом. Существовала модификация с ручной коробкой и понижающей передачей. На машине, попавшей на тест, – самый простой вариант: механическая пятиступенчатая коробка и подключаемый кнопкой на рычаге коробки передач задний привод.

В переднеприводном варианте Leon, вроде бы, абсолютно обычный автомобиль. Примерно как вазовская «девятка». Только более тихий и даже какой-то ласковый. В целом – очень удачное и гармоничное сочетания комфорта и хорошей управляемости.

Подвески – полностью независимые: спереди установлен McPherson, сзади – пружины и продольные рычаги. Поначалу ждал от Subaru большей жесткости. Но машина не вытрясает душу и бережно относится к телу.

Конечно, 85 сил – невеликая мощность. Но по тем временам – неплохая. Разгон до 100 км/ч занимает 13 секунд – немногим меньше, чем у ВАЗ-21093 с мотором 1,5 л. Тормоза – дисковые спереди и барабанные сзади – работают четко и понятно.

При дорожном просвете 175 мм полный привод на этом универсале скорее, все-таки, для проходимости, а не для гонок. Хотя и для управляемости, особенно на скользких покрытиях, четыре ведущих колеса, разумеется, лучше, чем два. В общем, этот универсал, как ни забавно это звучит, – мечта дачника.

Subaru Leon выпускали до 1994 года. Именно эта модель сделала марку всемирно известной. Машины зауважали в Штатах, в Европе, даже в Австралии, а потом и у нас – тогда еще в Советском Союзе.

Сейчас конечно, совсем иные автомобильные стандарты и требования. Но у этого автомобиля и сегодня есть чему поучиться. Например, тому, что просто и плохо – отнюдь не синонимы. Чаще синонимы – просто и грамотно.