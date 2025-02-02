Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Максим Сачков перечислил недостатки китайского седана Geely Preface.

« П р и в ы ч н о й р е г у л и р о в к и э л е к т р о з е р к а л н е т н и н а в о д и т е л ь с к о й д в е р и , н и н а к о н с о л и G e e l y P r e f a c e . Н а с т р а и в а ю т з е р к а л а ч е р е з м е н ю г о р я ч и х к л а в и ш – п р о в о д и т е п а л ь ц е м п о д и с п л е ю - п л а н ш е т у с в е р х у - в н и з ( п о д и д о г а д а й с я ) и в ы б и р а е т е л е в о е и л и п р а в о е з е р к а л о » , — с к а з а л С а ч к о в .

Кроме того, селектор роботизированной коробки расположен под рулем справа, на месте переключателя стеклоочистителя. Также стеклоочистители и омыватель активируются кнопкой на торце переключателя указателей поворота.

Эксперт отметил, что к такому управлению опциями со временем можно привыкнуть, но поначалу это неудобно и опасно.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.