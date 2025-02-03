У китайских автомобилей вскрылась массовая проблема

Российские владельцы китайских Haval Jolion пожаловались на некорректную работу двигателя, коробки передач и педали газа. Об этом сообщает Shot.

При этом они сетуют на дилеров, которые в курсе этих проблем, но согласны решать их лишь за доплату.

По словам немалого числа автовладельцев, их внедорожники набирают обороты только через пять секунд после того, как они прожимают педаль газа. Вследствие позднего реагирования машина начинает непредсказуемо разгоняться и вести себя на трассе, а это чревато аварийными ситуациями. Чаще прочих жалуются хозяева рестайлинговых машин 2024 года выпуска.

Ранее эксперты посоветовали российским владельцем китайских автомобилей зимой парковать их в гараже или хотя бы накрывать термочехлом. Оказалось, что из-за низких температур у некоторых моделей появлялись трещины на пластиковых элементах корпуса, а также выходили из строя пластиковые элементы управления.

Между тем по итогам минувшего года китайский бренд Haval впервые стал лидером по продажам иномарок на автомобильном рынке России.