Новый родстер Mercedes-Maybach SL оценили в рублях

В России оценили в рублях новый родстер Mercedes-Maybach SL. На классифайдах готовы привезти под заказ люкс-версию двухдверки в исполнении Monogram Series. В Германии цены стартуют с 248 тысяч евро (25 миллионов рублей), а с учётом доставки и санкционных рисков российская цена составляет 45 миллионов рублей. Зато у покупателя есть шанс получить один из первых клиентских Mercedes-Maybach SL 680, ведь в салонах модель появится весной.

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Mercedes-Maybach SL 680 дебютировал прошлым летом. Речь идёт о переосмысленном кабриолете AMG SL 63: для перехода под крыло суббренда Maybach двухдверку лишили задних кресел, заменили бамперы, колёсные диски, решётку радиатора и декоративные элементы, перенастроили подвеску, выхлопную систему и трансмиссию.

Пиковые характеристики те же: V8 развивает 585 л.с. и 800 Нм, однако ради комфорта настройки полного привода и коробки передач изменены, поэтому разгон 0-100 занимает на полсекунды больше (4,1 вместо 3,6 секунды). Максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч (вместо 315 км/ч). Также Maybach SL 680 может быть тяжелее за счёт дополнительной шумоизоляции.

Mercedes-Maybach SL 680 стал всего лишь третьей моделью суббренда с открывающейся крышей после мелкосерийных Maybach S 650 Cabrilet (300 штук) и Maybach G 650 Landaulet (99 штук) с двигателями V12. Новый родстер планируют выпускать без ограничений тиража, так что он точно окажется популярнее.