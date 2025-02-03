В Брянске выставили на продажу реэкспортный ВАЗ из Германии

В Брянске появился в продаже реэкспортный ВАЗ-2108 из Германии. На классифайдах обнаружили «восьмёрку», сделанную для европейских клиентов. Продавец утверждает, что автомобиль 1987 года выпуска пригнали в СССР новым в 1990 году и бережно эксплуатировали летом до 1995 года. Затем хэтчбек законсервировали, обработав мовилем. Нынешний владелец реанимировал ВАЗ-2108 после простоя и теперь хочет выручить за него 435 000 рублей.

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Экспортное происхождение Lada Samara выдаёт спидометр в милях, необычный «клюв» решётки радиатора, трёхспицевые диски, шильдики 5-Speed на крышке багажника, а также наклейки на немецком языке. На одометре 35 тысяч миль (54 тысячи километров), но салон с низкой панелью классического бежевого цвета выглядит новым. Нет и нареканий по состоянию кузова.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Техника достаточно редкая: с 1,3-литровым карбюраторным «атмосферником» (64 л.с.) сочетается 5-ступенчатая «механика». Оптика сделана в Чехословакии, стёкла — в Швеции. Конечно, у «восьмёрки» есть неряшливые следы мовиля на порогах, под крышкой багажника и в нише лючка бензобака, а арки закрыты локерами, но всё это можно вернуть в исходный вид. Также обращают на себя внимание салатовые тормоза, лишние наклейки на кузове и другие «тюнинговые» детали.

С другой стороны за «восьмёрку» просят 435 тысяч рублей, а потенциал у хэтчбека есть. Владелец утверждает, что поменял выхлопную систему в сборе, все жидкости и стойки подвески, шланги и резинотехнические соединения, заменил генератор, стартер, аккумулятор, ремни и ролики ГРМ, оба радиатора, а также моторчик печки.